Des incendies meurtriers mettent en évidence le manque de sécurité de l’Inde

« Quelques-uns d’entre nous ont grimpé les uns sur les autres et sont entrés dans le bâtiment par l’arrière », a déclaré Ravi Gupta, qui vit dans le quartier et a aidé à évacuer une douzaine de bébés par l’arrière du bâtiment alors que la façade prenait feu et que plusieurs des explosions ont été entendues lorsque les bouteilles d’oxygène ont éclaté. « Nous avons apporté des échelles et des draps de nos maisons. J’ai porté des bébés dans mes mains hors du feu et je les ai fait descendre.

Les soins de santé à Delhi, la capitale de l’Inde, ont été pris ces dernières années dans une lutte politique compliquée entre le gouvernement central du Premier ministre Narendra Modi et le gouvernement local élu de Delhi, dirigé par un plus petit parti d’opposition, le parti Aam Aadmi, ou AAP. L’administration locale a accusé M. Modi d’utiliser son contrôle sur les représentants du gouvernement pour handicaper ses efforts.

Les accusations ont continué à circuler après l’incendie meurtrier de l’hôpital de samedi.

Pankaj Luthra, un responsable local affilié au parti de Modi dans le quartier où se trouve l’hôpital, a accusé l’AAP d’avoir accordé sa licence à l’hôpital. Il y a eu, a-t-il déclaré, des plaintes concernant le remplissage illégal de bouteilles d’oxygène à l’hôpital.

Saurabh Bhardwaj, ministre de la Santé de l’AAP pour Delhi, a publié un déclaration se plaignant que le plus haut responsable du département de la santé de Delhi – un fonctionnaire techniquement supervisé par M. Bhardwaj, mais qui répond en fait au gouvernement central – ignorait ses appels et ses messages.

« J’ai appris cet incident grâce à un flash médiatique », a déclaré M. Bhardwaj.