Des incendies majeurs ont frappé Londres et Surrey alors que trois incendies font rage dans la capitale et l’enfer des prairies envoie de la fumée à Heathrow

LES POMPIERS luttent contre d’énormes incendies autour de la capitale, l’un d’entre eux ayant déclaré un “incident majeur” à seulement 25 miles de l’aéroport d’Heathrow.

Les pompiers de Londres ont confirmé qu’ils combattaient les incendies de forêt à Enfield, Hayes et Thamesmead, tandis que Surrey Fire and Rescue a déclaré un “incident majeur” à Hankley Common, alors que la vague de chaleur record de la semaine dernière continue de déclencher des incendies de forêt à travers la Grande-Bretagne.

La fumée a recouvert l’aéroport de Londres Heathrow en raison d’un incendie de forêt à proximité 1 crédit

Les services d’incendie ont déclaré un incident majeur au site de beauté de Hankley Common, Surrey Crédit : PA

Des pompiers ont également été dépêchés à Thamesmead, où un autre incendie a été signalé

Cet après-midi, les pompiers se sont précipités sur les lieux pour lutter contre “un grand incendie” à Hankley Common dans le Surrey – qui a provoqué un panache de fumée géant pour couvrir l’aéroport d’Heathrow.

Le service d’incendie et de sauvetage de Surrey a déclaré que plusieurs camions de pompiers étaient déployés car ils conseillaient aux gens de rester “loin du feu car il peut se déplacer rapidement”.

Le service d’incendie a déclaré qu’il avait été appelé juste après midi dimanche et qu’il s’attend à ce que les équipages restent sur les lieux au moins jusqu’à lundi.

Le service d’incendie a exhorté les habitants à garder les portes et les fenêtres fermées au milieu d’une “beaucoup de fumée”.

Bien qu’il ait déclaré que la raison de l’incendie n’a pas été établie, le service d’incendie a exhorté les gens à “s’il vous plaît aider à garder notre extérieur en sécurité : préparez un pique-nique au lieu d’un barbecue jetable et jetez les cigarettes correctement”.

Les images montrent que la fumée de l’incendie s’est rendue à l’aéroport d’Heathrow à 25 miles de là.

L’aéroport d’Heathrow a déclaré que la fumée n’affectait aucune fonction de l’aéroport pour le moment.

Hankley Common a été utilisé pour le tournage d’une partie du film de James Bond Skyfall.

La capitale connaît également plusieurs incendies dans le nord, l’ouest et le sud-est de Londres.

“Les pompiers de Londres font face à un certain nombre d’incendies liés aux conditions météorologiques dans la capitale. Nous nous attaquons à des incidents importants à Enfield, Hayes et Thamesmead”, a déclaré le service d’incendie et de secours sur Twitter.

Il a ajouté: “Entre minuit et 17h00, nous avons assisté à plus d’incidents que nous ne le ferions dans une période normale de 24 heures.”

Le service d’incendie a confirmé que le feu d’herbe à Enfield, au nord de Londres, qui s’étendait sur une superficie de 20 hectares, “est sous contrôle”.

À propos de l’incendie à Hayes, dans l’ouest de Londres, les pompiers ont déclaré: “Nous avons six camions de pompiers et environ 40 pompiers qui s’occupent d’un feu d’herbe à Cranford Park à Hayes.

“La fumée peut être vue à des kilomètres à la ronde. Veuillez fermer les portes et les fenêtres si vous êtes à proximité.”

Les pompiers ont déclaré avoir fait « des progrès constants […] au Cranford Park à Hayes”.

L’enfer s’est propagé à plus de cinq hectares et provoque une “épaisse fumée” dans l’ouest de Londres.

Des membres du public ont déclaré au Sun qu’ils avaient “vu de la fumée dans le vent” à Wembley, dans l’ouest de Londres, et dans le nord de Londres à Finchley, ainsi qu’à Hendon à Barnet, dans le nord-ouest de Londres.

Les utilisateurs de Twitter, quant à eux, ont déclaré avoir pu sentir la fumée jusqu’à Ware, Hertfordshire et Harlow, Essex.

Un autre grand incendie a également été signalé à Thamesmead, dans le sud-est de Londres.

Le service d’incendie a confirmé qu’il combattait un feu d’herbe sur Defense Close, où il dispose de huit camions de pompiers, d’un bateau de pompiers et d’environ 65 pompiers.

À la lumière des enfers, les pompiers de Londres ont demandé la coopération du public.

“S’il vous plaît, aidez-nous à prévenir de nouveaux incendies en annulant tous les barbecues prévus, en éliminant les déchets, en particulier le verre des prairies, et en éliminant correctement les cigarettes”, a-t-il déclaré sur Twitter.

“Nos pompiers et agents de contrôle font un travail fantastique dans des conditions difficiles. Votre coopération nous aidera grandement.”

Les températures dans le sud-est de l’Angleterre ont atteint 29 ° C dimanche, selon le Met Office.

Le Royaume-Uni a connu une vague de chaleur avec un record de 40,3 ° C, à Coningsby, Lincolnshire, mardi.