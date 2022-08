Des incendies incontrôlables inquiètent les villes de Terre-Neuve alors que la crise entre dans la troisième semaine

Deux incendies de forêt massifs qui brûlaient dans le centre de Terre-Neuve près de l’autoroute Bay d’Espoir et du lac Paradise étaient toujours hors de contrôle lundi matin, après avoir considérablement augmenté au cours de la fin de semaine.

L’état d’urgence a été déclaré samedi soir dans les régions de Grand Falls-Windsor, de Bishop’s Falls et de la péninsule de Connaigre et s’est étendu à la région de Botwood dimanche. Le premier ministre Andrew Furey a demandé aux habitants de se préparer à une éventuelle évacuation.

La route de la baie d’Espoir, qui relie la péninsule de Connaigre sur la côte sud de Terre-Neuve au reste de l’île, est toujours fermée et le restera jusqu’à nouvel ordre.

Alors que les responsables pensaient que les incendies fusionneraient et deviendraient un au cours du week-end, Jeff Motty, officier provincial de service des incendies de forêt, a déclaré que cela ne devrait pas se produire lundi.

Selon la technologie de télédétection, Motty a déclaré que l’incendie de Paradise Lake est estimé à 6 614 hectares, tandis que l’incendie de Bay d’Espoir est d’environ 5 273 hectares.

Il a déclaré dans une interview lundi matin qu’il est trop tôt pour dire si les incendies se sont encore intensifiés du jour au lendemain.

Motty a déclaré qu’il y avait encore des flammes nues et une épaisse fumée provenant des incendies, ce qui a rendu la lutte contre les incendies difficile.

“Même avec des bombardiers à eau, il y avait trop de fumée pour traverser en toute sécurité ces incendies là-bas hier”, a déclaré Motty..

Une famille attend à Bishop’s Falls aux côtés de bénévoles des services aux sinistrés de l’Armée du Salut, à la recherche d’une fenêtre dégagée pour naviguer sur l’autoroute Bay D’Espoir. (Danny Arsenault/CBC)

Motty a déclaré qu’il y avait des nouvelles positives car les températures sur le site devraient être plus basses lundi, à environ 23 ° C, et les vents devraient être plus faibles et changer de direction, soufflant du nord-ouest, lundi après-midi.

Motty a déclaré que les conditions météorologiques plus favorables devraient éloigner la fumée de Grand Falls-Windsor et Gander et davantage vers l’est de Terre-Neuve.

“Donc, les communautés qui ont fumé récemment obtiendront, espérons-le, un peu de répit aujourd’hui”, a-t-il déclaré.

« Espérons faire de bons progrès »

Motty a déclaré qu’il y avait huit bombardiers à eau, deux avions à chiens et des officiers d’attaque aérienne – qui observeront l’incendie – prêts à combattre les flammes.

“Donc, dès que nous pourrons allumer ce feu, nous espérons faire de bons progrès”, a déclaré Motty.

Pendant ce temps, Motty a déclaré que l’incendie de Paradise Lake est proche des lignes de transport d’électricité et a sauté l’une des lignes.

Dans un communiqué, Newfoundland and Labrador Hydro a déclaré que l’incendie avait traversé deux lignes de transmission de Bay d’Espoir et qu’il avait provoqué le déclenchement des lignes. Ils ont déclaré que les deux lignes avaient été remises sous tension et que le voyage n’avait pas provoqué de panne pour les clients.

Un incendie de forêt dans le centre de Terre-Neuve a forcé la fermeture de la route de la baie d’Espoir. L’incendie, au sud de Bishop’s Falls, à Terre-Neuve, est illustré sur cette photo récente. (Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador/La Presse canadienne)

NL Hydro a déclaré que les lignes étaient en service de manière fiable depuis samedi, mais un incendie augmente le risque de voyage en raison de la fumée et de la suie.

Pendant ce temps, Hydro a déclaré que le feu n’avait pas atteint le corridor de transport d’électricité Labrador-Island Link, qui se situe entre le feu et les communautés.

Le service public a déclaré qu’il ne prévoyait aucune panne de courant pour les clients de l’île.

Il a dit qu’ils utilisaient la zone autour d’une autre ligne de transport d’électricité, au sud de Grand Falls-Windsor, pour créer un coupe-feu. Il a déclaré que des bulldozers travaillaient le long de la ligne de transmission de 30 mètres de large pour creuser et créer un espace dans la végétation afin d’empêcher le feu de se propager.

“Ils vont créer un pare-feu de 90 mètres. Nous faisons donc de grands progrès là-dessus”, a-t-il déclaré.

La fumée d’un incendie de forêt dans le centre de Terre-Neuve est visible sur une photo du gouvernement dimanche. La croissance rapide d’un feu de forêt de longue durée dans le centre de Terre-Neuve a déclenché un état d’urgence dans la région et incité le premier ministre à exhorter certaines collectivités voisines à se préparer à une éventuelle évacuation. (Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador/La Presse canadienne)

Motty a déclaré que Parcs Canada participait également à des brûlages dirigés pour rendre les coupe-feu plus efficaces.

“Nous avons beaucoup de stratégies différentes entre les équipes au sol, les équipages aériens, les brûlages dirigés et les pare-feu que nous utilisons pour, espérons-le, protéger les communautés de ces incendies.”

Avertissements sur la qualité de l’air

Pendant ce temps, le météorologue d’Environnement Canada, Rodney Barney, a déclaré que la météo jouera un rôle majeur dans le comportement des incendies au cours des prochains jours.

Environnement Canada a publié une déclaration spéciale sur la qualité de l’air s’étendant de Gander à la péninsule de Bonavista, car la fumée des incendies de forêt réduit la qualité de l’air.

REGARDER | Le premier ministre Andrew Furey dit aux habitants des villes proches d’incendies incontrôlables de se préparer à une éventuelle évacuation : NL déclare l’état d’urgence au milieu de la pire situation d’incendie de forêt depuis 1961 Terre-Neuve-et-Labrador a déclaré l’état d’urgence à la suite de ce que le premier ministre Andrew Furey a qualifié de pire situation d’incendie de forêt dans la province depuis 1961.

“Heureusement, les vents sont beaucoup plus faibles aujourd’hui, donc c’est généralement favorable aux pompiers”, a déclaré Barney.

Il a dit que les vents soufflaient en rafales de 20 à 40 km/h, mais avec des conditions sèches, ils pourraient encore provoquer un comportement erratique du feu.

Pendant ce temps, Barney lorgne sur la pluie qui pourrait inonder la province mardi. Cependant, les précipitations les plus abondantes – entre 15 et 25 millimètres – sont attendues sur la moitié sud de l’île et vers la péninsule d’Avalon, tandis que seulement 5 à 10 millimètres de pluie sont prévus pour les zones où les incendies brûlent.

“Pas des montants énormes pour le central, mais cela aidera certainement”, a déclaré Barney.

Alors que Furey a exhorté les personnes proches de l’incendie à être en attente, aucun ordre d’évacuation n’avait été donné lundi matin.

La fumée d’un feu de forêt dans le centre de Terre-Neuve est montrée sur une photo à distribuer dimanche. Les météorologues s’attendent à des conditions météorologiques favorables avec des températures plus fraîches et de la pluie mardi. (Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador/La Presse canadienne)

Un autobus évacuera les personnes de Grand Falls-Windsor qui s’inquiètent de la possible mauvaise qualité de l’air causée par les incendies de forêt dans le centre de Terre-Neuve à 11 h NT. Selon un déclaration sur le site de la ville, l’autobus conduira les passagers à un abri d’évacuation géré par le gouvernement provincial à Deer Lake. Il y a des points de ramassage au Joe Byrne Memorial Stadium et au Windsor Stadium.

À Bishop’s Falls, les résidents qui souhaitent quitter la région en raison d’éventuelles conditions de fumée et de la mauvaise qualité de l’air peuvent se rencontrer à l’église de l’Armée du Salut ou appeler le bureau de la ville s’ils ont besoin d’un transport jusqu’à l’église. La ville demande aux résidents d’emporter des articles essentiels comme de l’argent, des médicaments sur ordonnance, des lunettes, des vêtements de rechange et des effets personnels.

Les personnes souhaitant quitter la zone doivent arriver aux postes de rassemblement avant 10 heures et toute personne nécessitant un transport doit contacter la caserne de pompiers, selon le communiqué.