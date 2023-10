KYBURZ, Californie (AP) — Sur le flanc d’une montagne où des murs de flammes ont incendié la forêt alors qu’ils se dirigeaient vers le lac Tahoe en 2021, des arbres noircis se dressent sur un ciel gris.

“Si vous pouvez trouver un arbre vivant, montrez-le”, a déclaré Hugh Safford, chercheur en sciences et politiques environnementales à l’Université de Californie à Davis, en visitant les dégâts causés par l’incendie de Caldor, l’un des nombreux incendies massifs de la dernière décennie.

Les conifères morts s’étendent à perte de vue. Le feu brûlait si fort que le sol était encore stérile. Des blocs de granit étaient carbonisés. Des empreintes marquaient des bûches tombées qui disparaissaient en fumée.

Les dégâts dans cette zone de la forêt nationale d’Eldorado pourraient être permanents – faisant partie d’un schéma inquiétant qui menace une caractéristique déterminante de la chaîne de la Sierra Nevada que John Muir a un jour qualifiée de « mer ondulante de conifères ».

Des forêts comme celle-ci sont en train de disparaître à mesure que des incendies de plus en plus intenses modifient les paysages du monde entier, menaçant la faune sauvage, compromettant les efforts visant à capter le carbone responsable du réchauffement climatique et nuisant aux réserves d’eau, selon des études.

Dans l’ouest des États-Unis, un siècle de suppression des incendies, d’abattage de grands arbres résistants au feu et d’autres pratiques ont permis aux sous-bois d’étouffer les forêts. La sécheresse a tué des millions de conifères ou les a rendus vulnérables aux maladies et aux ravageurs. Et le changement climatique a provoqué des incendies plus intenses.

« Cela se résume à des jungles de combustibles dans les terres forestières », a déclaré Safford. “Il y a une grosse vapeur derrière le feu là-bas, il peut brûler pour toujours et à jamais.”

Malgré des saisons d’incendies de forêt douces l’année dernière et cette année, la Californie a connu 12 de ses 20 plus grands incendies de forêt au cours des cinq années précédentes. Les chutes de pluie et de neige record cette année, qui ont pratiquement mis fin à une sécheresse de trois ans, pourraient entraîner une croissance explosive des combustibles pour incendies.

La Californie a perdu plus de 1 760 milles carrés (4 560 kilomètres carrés) – près de 7 % – de sa couverture arborée depuis 1985, selon une étude récente.

Une étude du sud de la Sierra Nevada – qui abrite les parcs nationaux de Yosemite, Sequoia et Kings Canyon – a révélé que près d’un tiers de la forêt de conifères était passée à une autre végétation en raison d’incendies, de sécheresse ou de scolytes au cours de la dernière décennie.

« Nous les perdons à un rythme… que nous ne pouvons pas maintenir », a déclaré Brandon Collins, co-auteur de ce rapport et professeur adjoint de foresterie à l’Université de Californie à Berkeley.

Tout le monde ne croit pas que la forêt soit en train de disparaître. Certains environnementalistes, comme Chad Hanson du projet John Muir parrainé par l’Institut à but non lucratif Earth Island, pensent qu’il existe un « mythe d’incendies de forêt catastrophiques » pour soutenir les efforts d’exploitation forestière.

Les semis renaîtront de leurs cendres dans des zones d’incendie très graves et le bois mort fournit un habitat à la faune, a déclaré Hanson. « Si tout ce que les gens entendent était vrai, il y aurait bien plus de raisons de s’inquiéter. »

D’autres craignent qu’une mauvaise gestion des forêts puisse entraîner des incendies intenses susceptibles de nuire à l’habitat, à la capacité de stocker dans les arbres le carbone responsable du réchauffement climatique et à la qualité de la fonte des neiges pour les fermes et les villes.

“Les zones où des mélanges de conifères ont brûlé avec une grande gravité sont toutes des zones vulnérables à une perte totale de forêt”, a déclaré Christy Brigham, chef de la gestion des ressources et de la science aux parcs nationaux de Sequoia et Kings Canyon.

Après que les incendies de forêt de 2020 et 2021 ont détruit environ un cinquième de tous les séquoias géants – autrefois considérés comme presque à l’épreuve du feu – le National Park Service s’est lancé la semaine dernière dans un projet controversé pour aider ces puissants arbres à se rétablir avec sa plus grande plantation de semis dans un seul bosquet. .

Avant le milieu des années 1800, les incendies provoqués par la foudre ou allumés par les peuples autochtones contrôlaient les sous-bois. Mais après que les colons ont chassé les Amérindiens et exploité les forêts, la lutte contre les incendies est devenue la mission de protéger les arbres et les maisons précieux.

Cela a permis aux forêts de devenir quatre à sept fois plus denses qu’elles ne l’étaient autrefois, a déclaré Safford.

“John Muir ne reconnaîtrait rien de tout cela”, a-t-il déclaré en désignant des arbres morts serrés.

L’incendie de Caldor, qui a détruit 1 000 structures, a incendié la forêt pour la première fois depuis un siècle, a déclaré Safford. Des années de sécheresse en avaient fait une poudrière.

Des pans de la forêt nationale d’Eldorado ont brûlé avec une telle intensité que des pins matures ont pris feu et leurs graines ont été détruites. La manzanita et l’épine blanche des montagnes – le chaparral typique des basses altitudes – ont pris racine.

Une étude de mars portant sur 334 incendies de forêt dans l’Ouest a révélé que l’augmentation de la gravité des incendies rendait les espèces de conifères moins susceptibles de se régénérer – un problème susceptible de s’aggraver avec le changement climatique.

Le long de l’US Highway 50, où l’incendie de Caldor était devenu incontrôlable, Safford a souligné une pente aride où la forêt d’un incendie précédent avait été remplacée par du chaparral et où il était désormais peu probable que les arbres poussent.

Pour réduire le risque d’incendies de forêt, le gouvernement fédéral, qui possède près de 60 % de la vaste forêt de Californie, a convenu avec l’État en 2020 de réduire les carburants sur 1 560 milles carrés (4 040 kilomètres carrés) par an d’ici 2025.

Les spécialistes des incendies préconisent de défricher la végétation en allumant les incendies dans des conditions idéales et en permettant aux incendies de moindre gravité de brûler.

Mais le Service forestier a toujours été réticent à prendre des risques, a déclaré Safford, écologiste régional de l’agence pendant deux décennies avant de prendre sa retraite en 2021. Plutôt que de craindre qu’un incendie n’explose, les responsables ont généralement éteint des flammes de moindre intensité qui pourraient apporter des avantages.

Avec plus de 4 milliards de dollars provenant de la loi bipartite sur les infrastructures et de la loi sur la réduction de l’inflation, le Service forestier prévoit d’accélérer les éclaircies là où les communautés sont les plus vulnérables aux incendies de forêt.

Susan Britting, directrice exécutive de Sierra Forest Legacy, a reconnu que toute coupe suscite le scepticisme parmi les défenseurs de l’environnement, car les bûcherons ont toujours choisi les plus gros arbres.

“D’après mon expérience, des choses comme l’exploitation forestière, l’abattage d’arbres, voire le reboisement, ce sont des choses qui arrivent”, a déclaré Britting. « Le brûlage dirigé qui doit avoir lieu… est simplement retardé, lancé et non prioritaire. »

La possibilité qu’une brûlure s’échappe de son périmètre reste un défi majeur pour la stratégie. Et l’éclaircie fait souvent l’objet de contestations judiciaires.

Safford – aujourd’hui scientifique en chef chez Vibrant Planet, une société d’intérêt public environnemental – a reconnu que des arbres plus grands avaient été abattus dans le passé, mais a déclaré que cela n’était pas envisagé pour l’instant dans les projets d’éclaircie.

Les deux tiers de la Sierra accidentée sont inaccessibles ou interdits à l’exploitation forestière, de sorte que le feu devra faire une grande partie du travail, a-t-il déclaré. Mais les propriétaires craignent que les brûlages dirigés franchissent les périmètres et détruisent les maisons.

“C’est le problème classique et épineux où toute solution que vous en tirez a d’énormes implications pour d’autres aspects de la société et pour la façon dont les gens veulent que les choses soient”, a déclaré Safford.

Brian Melley, Associated Press