Des incendies détruisent 2 églises dans des réserves autochtones canadiennes

Du 19e siècle aux années 1970, plus de 150 000 enfants des Premières Nations au Canada ont été forcés de fréquenter des écoles chrétiennes financées par l’État dans le but de les assimiler à la société canadienne. Le gouvernement canadien a admis que les abus physiques et sexuels étaient endémiques dans les écoles, avec des élèves battus pour avoir parlé leur langue maternelle.