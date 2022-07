Des incendies de forêt tuent 2 personnes en Espagne et forcent des milliers d’autres à fuir leurs maisons en France

Une vague de chaleur qui a grillé l’Europe a alimenté lundi de féroces incendies de forêt en Espagne et en France, qui ont évacué des milliers de personnes et envoyé des avions bombardiers d’eau et des pompiers pour combattre les flammes dans des forêts sèches.

Deux personnes ont été tuées dans les incendies en Espagne que son premier ministre a liés au réchauffement climatique en disant : “Le changement climatique tue”.

Ce bilan s’ajoute aux centaines de décès liés à la chaleur signalés dans la péninsule ibérique, car des températures élevées ont saisi le continent ces derniers jours et déclenché des incendies de forêt du Portugal aux Balkans. Certaines régions, dont le nord de l’Italie, connaissent également des sécheresses prolongées.

Le changement climatique rend ces extrêmes potentiellement mortels moins rares – et les vagues de chaleur sont même arrivées dans des endroits comme la Grande-Bretagne, qui a émis sa toute première alerte “rouge” à la chaleur extrême. Le temps chaud et sec au Royaume-Uni a entravé le service ferroviaire et contraint deux aéroports à fermer leurs pistes lundi.

En France, des records de chaleur ont été battus et des vents chauds tourbillonnants ont compliqué la lutte contre les incendies dans le sud-ouest du pays.

“Le feu explose littéralement”, a déclaré Marc Vermeulen, le chef régional des pompiers, qui a décrit des troncs d’arbres se brisant alors que les flammes les consumaient, envoyant des braises brûlantes dans les airs et propageant davantage les flammes.

“Nous sommes confrontés à des circonstances extrêmes et exceptionnelles”, a-t-il déclaré.

Les avions se bousculent pour éteindre les flammes

Les autorités ont évacué d’autres villes, déplaçant 14 900 personnes supplémentaires des zones qui pourraient se trouver sur le chemin des incendies et de la fumée étouffante. Au total, plus de 31 000 personnes ont été chassées de leur domicile et de leurs lieux de villégiature estivaux en Gironde depuis le début des feux de forêt le 12 juillet.

Trois avions supplémentaires ont été envoyés pour rejoindre six autres combattant les incendies, ramassant l’eau de mer et effectuant des vols répétés à travers d’épais nuages ​​de fumée, a annoncé dimanche soir le ministère de l’Intérieur.

Un pompier se tient sur un camion lors d’un incendie de forêt près de Louchats, alors que les incendies de forêt continuent de se propager dans la région de la Gironde, dans le sud-ouest de la France, lundi. (Philippe Lopez/Associated Press) De la fumée s’élève de l’incendie de forêt à La Teste-de-Buch, vu depuis l’hôtel cinq étoiles La Corniche, devant la dune du Pilat, au Pyla sur Mer, en France, lundi. (Thibaud Moritz/AFP/Getty Images)

Plus de 200 renforts se sont dirigés vers les 1 500 pompiers qui tentaient de contenir les flammes dans la Gironde, où les flammes se sont approchées de vignobles prisés et ont gonflé de la fumée sur le bassin maritime d’Arcachon célèbre pour ses huîtres et ses plages.

L’Espagne, quant à elle, a signalé un deuxième décès en deux jours dans ses propres incendies. Le corps d’un éleveur de moutons de 69 ans a été retrouvé lundi dans la même zone vallonnée où un pompier de 62 ans est décédé un jour plus tôt lorsqu’il a été piégé par les flammes dans la province de Zamora, au nord-ouest.

Plus de 30 incendies de forêt autour de l’Espagne ont forcé l’évacuation de milliers de personnes et noirci 220 kilomètres carrés de forêt et de broussailles.

Les passagers d’un train traversant Zamora ont eu un aperçu effrayant et rapproché d’un incendie, lorsque leur train s’est arrêté dans la campagne. La vidéo de l’arrêt imprévu – et énervant – montrait une douzaine de passagers dans un wagon qui s’alarmaient alors qu’ils regardaient par les fenêtres les flammes empiéter des deux côtés de la voie.

Des passagers prennent des photos d’un feu de forêt alors qu’ils voyagent dans un train à Zamora, en Espagne, lundi. (Francisco Seoane Perez/Associated Press)

“Le changement climatique tue”

Les climatologues affirment que les vagues de chaleur sont plus intenses, plus fréquentes et plus longues en raison du changement climatique – et associées aux sécheresses, elles ont rendu les incendies de forêt plus difficiles à combattre. Ils disent que le changement climatique continuera de rendre les conditions météorologiques plus extrêmes et les incendies de forêt plus fréquents et destructeurs.

“Le changement climatique tue”, a déclaré lundi le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez lors d’une visite dans la région d’Estrémadure, site de trois incendies majeurs. “Ça tue des gens, ça tue nos écosystèmes et notre biodiversité.”

Teresa Ribera, ministre espagnole de la transition écologique, a décrit son pays comme “littéralement sous le feu” alors qu’elle assistait à des pourparlers sur le changement climatique à Berlin.

Elle a mis en garde contre “des perspectives terrifiantes encore pour les jours à venir” – après plus de 10 jours de températures supérieures à 40 ° C, ne se refroidissant que modérément la nuit.

Au moins 748 décès liés à la chaleur ont été signalés lors de la vague de chaleur en Espagne et au Portugal voisin, où les températures ont atteint 47 ° C au début du mois.

Un avion de lutte contre les incendies déverse lundi un produit ignifuge sur un feu de forêt près d’El Pont de Vilomara, en Catalogne, en Espagne. (Pau Barrena/AFP/Getty Images)

Records de températures battus en France

La vague de chaleur en Espagne devrait s’atténuer mardi, mais le répit sera bref car les températures augmenteront à nouveau mercredi, en particulier dans la région sèche de l’ouest de l’Estrémadure.

La région française souvent tempérée de la Bretagne a étouffé avec un record de 39,3 degrés Celsius dans le port de Brest, dépassant un sommet de 35,1 degrés Celsius qui se tenait depuis septembre 2003, a indiqué le service météorologique français Météo-France.

Des records régionaux en France ont été battus dans plus d’une douzaine de villes, car le service météorologique a déclaré que lundi était “le jour le plus chaud de cette vague de chaleur”.

REGARDER | La canicule en France vide les rues, stocke : Entreprises et salariés en France touchés par la canicule Les températures élevées en France ont vidé les rues et les magasins, mais les propriétaires d’entreprise se sentent toujours obligés de rester ouverts.

La région des Balkans s’attendait au pire de la chaleur plus tard cette semaine, mais a déjà connu des incendies de forêt sporadiques.

Tôt lundi, les autorités slovènes ont déclaré que les pompiers avaient maîtrisé un incendie. La Croatie a envoyé un avion larguant de l’eau là-bas pour aider après avoir lutté la semaine dernière avec ses propres incendies de forêt le long de la mer Adriatique. Un incendie à Sibenik a forcé certaines personnes à évacuer leurs maisons mais a ensuite été éteint.

Au Portugal, le temps beaucoup plus frais lundi a aidé les pompiers à progresser. Plus de 600 pompiers ont assisté à quatre incendies majeurs dans le nord du Portugal.