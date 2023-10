Des incendies de forêt record frappent l’Amazonie et le fleuve Negro atteint son niveau le plus bas

L’Amazonie a connu un nombre record d’incendies de forêt en octobre après une grave sécheresse.

Lundi, le fleuve Negro a atteint un niveau de 13,59 mètres, le plus bas depuis 1902, selon le Port de Manaus, un port central de la capitale de l’État brésilien d’Amazonas. La région a connu des mois sans pluie, entraînant une intense sécheresse.

Cette sécheresse contribue à des incendies de forêt record. Selon Institut national de recherche spatiale du Brésil, au cours des 15 premiers jours d’octobre, plus de 2 900 incendies de forêt ont éclaté en Amazonas, soit plus que tout autre mois d’octobre depuis 1998, lorsque l’institut a commencé à en effectuer le suivi. Au premier semestre 2023, 3,6 millions d’acres d’Amazonie ont été brûlés par des incendies de forêt, selon le Fondation Forêt Tropicale.

La sécheresse a perturbé le transport de marchandises le long des rivières de la région et a épuisé les ressources alimentaires, en eau et médicales des communautés autochtones amazoniennes.

« Nous demandons au gouvernement de déclarer l’urgence climatique pour remédier de toute urgence à la vulnérabilité à laquelle les peuples autochtones sont exposés », a déclaré l’APIAM, une organisation qui représente les tribus amazoniennes, dans un communiqué. déclaration mercredi dernier.

D’ici vendredi, la plupart des villes en Amazonas avait déclaré l’état d’urgence.

Géant danois du transport maritime Maersk a également déclaré vendredi que le faible niveau d’eau du fleuve Negro entravait les opérations : « La profondeur du fleuve Amazone à ses points de passage critiques a atteint un niveau qui rend les opérations maritimes à Manaus irréalisables, c’est pourquoi nous avons limité l’acceptation des réservations. »

Pendant ce temps, les incendies ont généré des nuages ​​de fumée qui ont porté la qualité de l’air dans les zones environnantes à des niveaux dangereux.

Manaus a reporté son marathon annuelqui devait avoir lieu du 15 octobre au 17 décembre. L’organisation du marathon a déclaré que le retard était dû à « l’air malsain » qui a régné dans la ville du 10 au 11 octobre.

Ces circonstances météorologiques extrêmes en Amazonie sont liées à la fois à la déforestation provoquée par l’homme, qui aggrave le changement climatique, et au phénomène météorologique El Niño, un phénomène climatique naturel qui entraîne des températures de surface plus chaudes dans l’océan Pacifique tropical central et oriental.