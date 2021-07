Des incendies de forêt ravagent l’ouest des États-Unis alors que des maisons brûlent et que des milliers de personnes sont menacées

Plus de 22 000 pompiers luttaient contre les flammes.

Une épaisse fumée réduit la visibilité et pourrait immobiliser les aéronefs.

Le plus grand incendie du pays est l’incendie de Bootleg dans le sud de l’Oregon.

Dimanche, plus de 22 000 pompiers luttaient contre le « comportement extrême des incendies » dans tout l’Ouest alors que des maisons brûlaient et que des milliers d’habitants fuyaient les flammes qui se propageaient rapidement.

L’incendie de Dixie dans le nord de la Californie et l’incendie de Bootleg dans le sud de l’Oregon ont été les plus voraces parmi au moins 88 incendies de forêt majeurs qui ont fait rage dans 13 États. Les pompiers étaient aux prises avec un terrain accidenté dans des conditions chaudes et sèches, a déclaré le National Interagency Fire Center.

« Des conditions très sèches se poursuivront dans le nord de l’Intermountain West, y compris une mauvaise récupération pendant la nuit pour les pentes moyennes et les crêtes », a averti la caserne des pompiers.

Ne vous attendez pas à ce que la menace d’incendie de forêt s’atténue de si tôt, disent les autorités.

La « dure réalité » est que le pays continuera de voir des incendies de forêt plus intenses, a déclaré dimanche le gouverneur de l’Oregon, Kate Brown. Elle a déclaré que son État investit dans l’éclaircissage des forêts et d’autres programmes visant à l’atténuation à long terme.

Dimanche, plus de 2 200 pompiers luttaient pour contenir l’incendie de Bootleg, 640 miles carrés de dévastation se classant comme le troisième plus grand incendie de l’État en plus de 100 ans. Plus de 70 maisons ont déjà brûlé et des milliers d’autres sont menacées. Des camions de pompiers et d’autres ressources arrivaient de l’Arkansas, du Nevada, de l’Alaska et d’ailleurs.

« Ils (les feux de forêt) sont plus chauds et plus féroces », a déclaré Brown à State of the Union de CNN. « Le changement climatique est là, il est réel, et c’est comme un marteau qui nous frappe dans la tête. Et nous devons agir. »

Un énorme incendie de contrebande brûle dans l’Oregon alors que les fonctionnaires cherchent de l’aide extérieure

Il y avait des rapports de petites victoires. Le plus grand incendie de forêt du pays, le Bootleg Fire, était presque à moitié encerclé malgré la chaleur et le vent élevés, ont déclaré des responsables des pompiers. La croissance de l’incendie tentaculaire avait ralenti, mais le travail restait.

« Ce feu est résistant à l’arrêt aux lignes de bulldozer », a déclaré Jim Hanson, analyste du comportement des incendies au ministère des Forêts de l’Oregon. « Avec le temps extrêmement sec et les carburants que nous connaissons, les pompiers doivent constamment réévaluer leurs lignes de contrôle et rechercher des options d’urgence. »

Dans le nord de la Californie, l’incendie de Dixie, qui a commencé il y a moins de deux semaines, avait atteint environ 300 milles carrés dimanche et avait détruit plus de 20 maisons et bâtiments. Plus de 7 000 maisons ont été menacées et plus de 5 000 pompiers luttaient contre l’incendie, a déclaré Cal Fire.

« Reconnaissant pour nos pompiers qui combattent l’incendie de Dixie », a tweeté le gouverneur de Californie Gavin Newsom, qui a déclaré l’état d’urgence. « Si vous êtes dans la région, restez en sécurité et suivez les avertissements officiels locaux. »

Des nuages ​​de feu aux tornades de feu, voici comment les feux de forêt peuvent créer leur propre climat

Le shérif du comté de Butte, Kory Honea, faisait partie des responsables de l’application des lois faisant du porte-à-porte pour s’assurer que les résidents des zones menacées étaient évacués. Pour compliquer les efforts de lutte contre l’incendie, une série de petits incendies ont éclaté dans la région, dont certains ont été déclenchés par des personnes utilisant des machines, a déclaré Honea.

« Nous ne pouvons plus nous permettre d’avoir plus d’incendies, et heureusement, Cal Fire a pu mettre la main sur ces incendies et les empêcher de détruire des structures ou de se propager », a déclaré Honea à Enterprise-Record. « Mais la chance ne durera pas. Donc, si vous allez être là-bas, faire des choses… qui pourraient provoquer un incendie, arrêtez.

Des évacuations ont été ordonnées pour plusieurs communautés dans les comtés de Butte, Plumas et Tehama. La cause de l’incendie n’a pas été déterminée.

Ailleurs en Californie, l’incendie de Tamarack au sud du lac Tahoe a continué de brûler le bois et le chaparral et a menacé les communautés des deux côtés de la frontière entre la Californie et le Nevada. L’incendie, déclenché par la foudre le 4 juillet dans le comté d’Alpine, a détruit au moins 10 bâtiments.

L’épaisse fumée de cet incendie et de l’incendie de Dixie a réduit la visibilité et peut parfois au sol des avions fournissant un soutien aux équipes de pompiers. La qualité de l’air au sud du lac Tahoe et à travers la frontière de l’État jusqu’au Nevada s’est détériorée à des niveaux très malsains.

Ailleurs, deux incendies dans le comté d’Okanogan, dans l’État de Washington, ont menacé des centaines de maisons. Et dans le Montana, le gouverneur Greg Gianforte a demandé l’aide de Newsom et du gouverneur de l’Utah Spencer Cox pour envoyer des équipes pour aider à combattre les incendies, y compris l’incendie de Devil’s Creek qui a blessé cinq pompiers la semaine dernière.

« Merci, @GovCox et @GavinNewsom, d’avoir soutenu l’État du Montana pendant la saison des incendies de forêt », a tweeté le gouverneur Greg Gianforte.

Contribution : The Associated Press