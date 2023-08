Des incendies de forêt ont ravagé leur ville hawaïenne historique. Ils sont laissés sans rien

À l’extérieur du Hawaii Convention Center d’Honolulu, où des milliers de lits sont installés pour accueillir les survivants des incendies de forêt, la voix de Jesse Jaspal a vacillé en repensant à son ancien quartier de Lahaina sur l’île de Maui, qui a été détruit par les flammes.

« Tout mon quartier a disparu, le quartier où je vivais. Tous mes voisins, mes amis », a-t-il déclaré à Makda Ghebreslassie de CBC News depuis la capitale d’Hawaï à Oahu.

« Je m’étouffe à ce sujet … Je ne sais pas quoi dire. C’est une déchirure. »

Jaspal a du mal à garder son sang-froid. Il dit que chaque fois qu’il entend quelqu’un dire qu’il est en sécurité, c’est un soulagement. Mais ce n’est pas assez.

« Beaucoup de gens ont été évacués avec juste les vêtements sur le dos, et ils ont tout perdu. Beaucoup de gens ont perdu leur maison, leurs animaux, leurs chiens, leurs chats, des chevaux », a-t-il déclaré.

« Et il y a beaucoup de gens qui sont toujours portés disparus. »

Un homme se tient dans une rue jeudi au milieu de l’épave carbonisée de l’incendie de forêt qui a détruit la ville historique de Lahaina, sur l’île hawaïenne de Maui plus tôt cette semaine. (Rick Bowmer/Associated Press)

Chercher refuge sur d’autres îles

Les incendies ont brûlé plus de 1 000 bâtiments dans la ville de Lahaina sur l’île de Maui. Il a transformé le hameau séculaire aimé des voyageurs et des habitants en un paysage carbonisé et désolé.

Les incendies ont fait des dizaines de morts et ce nombre devrait augmenter.

Jaspal était sur l’île d’Oahu lorsque les incendies de forêt ont dépassé Lahaina.

Il est membre de l’équipe d’évaluation des catastrophes de la Croix-Rouge qui accueille des touristes et des résidents stupéfaits lorsqu’ils arrivent au centre des congrès à bord d’autobus ayant besoin d’un abri.

« Leurs visages en disent assez. C’est le regard de la peur, de la terreur. Vous savez, vous vivez une expérience traumatisante – des incendies de forêt, de la fumée, des enfers, des rafales de vent de 50, 60 miles à l’heure, et juste un pur pandémonium et chaos » il a dit.

« Mais je suis ici, ici sur cette île, donc nous pouvons aider les gens qui viennent, c’est donc mon Saint Graal. »

Le centre des congrès est prêt à accueillir jusqu’à 4 000 personnes.

Maisons historiques incendiées

Des milliers de visiteurs ont fui Maui après que des incendies de forêt ont ravagé leurs hôtels et centres de villégiature plus tôt cette semaine, perturbant leurs vacances à la plage.

Mais longtemps après le retour des touristes chez eux, les incendies de forêt auront un impact durable sur les habitants de Lahaina, l’ancienne capitale d’Hawaï. Des sites historiques datant des années 1700 ont été perdus, ainsi que des maisons familiales multigénérationnelles.

La Phena Davis vivait dans une maison qui appartenait à sa famille depuis quatre générations. Elle s’est enfuie vers le nord dans une voiture avec seulement son ordinateur portable et quelques papiers importants ; ses grands-parents, sa fille et ses petits-enfants ont également été évacués.

REGARDER | La Phena Davis parle de ce que sa famille a perdu : Une femme de Maui n’a plus rien après qu’un incendie ait détruit sa maison familiale La Phena Davis, qui a tout perdu dans les incendies de Maui, dit qu’elle « ne peut même pas imaginer » que sa famille reviendra dans sa communauté à Lahaina, même si elle le souhaite.

Lorsque le gendre de Davis est revenu dans la maison, il l’a vue brûler.

« Je n’ai vraiment rien », a-t-elle déclaré à CBC News. « Je ne pourrai pas réclamer d’assurance sur mes articles ou quoi que ce soit. »

‘Je n’ai plus rien’

Thomas Leonard, facteur à la retraite et vétéran du Vietnam, a vécu dans la ville historique pendant 44 ans jusqu’à cette semaine, lorsqu’un incendie de forêt a rapidement brûlé son appartement, fait fondre sa Jeep et l’a forcé à passer quatre heures terrifiantes à se cacher des flammes derrière une digue.

« Je n’ai plus rien », a déclaré Leonard jeudi alors qu’il était assis sur un matelas gonflable à l’extérieur d’un abri pour ceux qui ont fui l’incendie qui a décimé la ville.

« Je suis un vétérinaire handicapé, alors maintenant je suis un vétérinaire sans abri », a-t-il déclaré avec un petit rire.

Thomas Leonard repose sur un matelas pneumatique dans un centre d’évacuation du War Memorial Gymnasium jeudi après que son appartement de Lahaina a été détruit par un incendie de forêt. (Rick Bowmer/Associated Press)

« Par où commencer » pour reconstruire ?

La maison de Myrna Ah Hee se trouve dans l’une des rares subdivisions de Lahaina qui a été épargnée. Mais elle et son mari, Abraham, n’ont pas été en mesure de retrouver son frère, un vétéran du Vietnam souffrant de trouble de stress post-traumatique, qui vit dans le refuge pour sans-abri de Lahaina.

Les Ah Hees ont passé jeudi à parcourir les abris d’évacuation à travers l’île pour voir s’il aurait pu s’en sortir.

Sa famille élargie a été durement touchée : ses parents ont perdu leur maison, tout comme son fils, un de ses oncles et un cousin. Son gendre vivait dans une maison qui appartenait depuis longtemps à la famille de son mari, mais qui a également brûlé.

Elle a dit que ceux qui sont nés et ont grandi à Lahaina comme elle et son mari doivent « se lever et en faire ce que c’était ».

« Par où commencer ? demanda-t-elle rhétoriquement. « C’est la ville que nous devons ramener – mais aussi les familles, les camarades de classe, les amis. »

En attente d’aide dans l’eau

Leonard, le facteur à la retraite, a déclaré qu’il n’était pas au courant de l’incendie jusqu’à ce qu’il sente la fumée de son appartement sur Front Street et sorte pour enquêter.

Il avait été dans un vide d’information toute la journée après la coupure de courant tôt mardi matin, le laissant ainsi que ses voisins sans électricité, Internet et service de téléphone portable.

REGARDER | Plus d’histoires de survie: Maui en feu : histoires de survie | À propos de ça Les incendies de forêt ont dévasté une grande partie de l’île hawaïenne de Maui, tuant des dizaines de personnes. Andrew Chang met en lumière les histoires poignantes de personnes qui l’ont vécu.

Les sirènes d’urgence du comté – qui avertissent les gens de la nécessité d’évacuer en cas de tsunamis et d’autres catastrophes naturelles – n’ont pas retenti.

Leonard a attrapé son portefeuille, ses clés et ses cartes de crédit et a sauté dans sa voiture pour partir, seulement pour trouver un embouteillage. Il attendit, espérant que la file de véhicules bougerait, jusqu’à ce que les voitures devant lui commencent à exploser une par une.

« Ma Jeep avait une capote souple, et je savais que ça allait partir. Et j’ai juste dit : ‘Je m’en vais' », se souvient-il.

L’homme de 74 ans a couru vers la digue qui protège la ville de l’empiétement de l’océan, rejoignant environ 70 autres. Une vingtaine d’entre eux ont sauté à l’eau pour échapper aux flammes. Leonard a dit qu’il se sentait plus en sécurité accroupi à côté du mur du côté de l’océan, où il pouvait laisser le vent transporter des cendres chaudes sur lui.

Malgré tout, des cendres ont creusé des trous dans son short et sa chemise, et il a subi des brûlures aux jambes.

« Il y avait des flammes qui arrivaient et des étincelles partout », a-t-il dit.

Une personne à la digue a envoyé un signal SOS à l’océan, ce qui, selon Leonard, a alerté la Garde côtière. La Garde côtière a contacté les pompiers de Maui, qui ont ensuite escorté le groupe à pied à travers les flammes jusqu’au parking d’un supermarché vers 21h30.

Un réservoir de propane a explosé dans le bloc peu de temps après leur passage.

« C’était comme, boum, un gigantesque champignon dans cette maison », a-t-il déclaré.

Comme l’a dit le gouverneur d’Hawaï, Josh Green, dans une interview avec l’Associated Press : « Lahaina, à quelques rares exceptions près, a été incendiée. »