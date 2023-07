Des incendies de forêt menacent des maisons de vacances près d’Athènes, en Grèce

Les autorités grecques ont émis lundi des ordres d’évacuation pour au moins six communautés balnéaires alors que des incendies de forêt menaçaient des maisons de vacances près d’Athènes, avec des rafales de vent jusqu’à 45 mph poussant les flammes à travers les broussailles et les forêts de pins desséchées par une chaleur extrême.

Des avions et des hélicoptères largueurs d’eau ont combattu les flammes près de Lagonisi, à environ 40 km au sud-est de la capitale, dans une zone comptant des milliers de maisons de vacances en bord de mer.

Les pompiers ont signalé un deuxième grand incendie de forêt dans une zone boisée près de la station balnéaire de Loutraki, à environ 55 miles à l’ouest d’Athènes, où un camp d’été pour enfants et un centre de réadaptation pour personnes âgées ont été évacués, ont indiqué des responsables locaux.

LES CONSERVATEURS DE GRÈCE REMPORTENT UNE VICTOIRE GLISSANTE AUX ÉLECTIONS

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le Grand Athènes et une grande partie du sud de la Grèce étaient au deuxième rang d’alerte pour les incendies de forêt lundi et mardi après une vague de chaleur de quatre jours qui s’est atténuée au cours du week-end. D’autres températures caniculaires sont attendues plus tard dans la semaine.

Les résidents et les visiteurs des zones touchées par les deux incendies ont reçu des alertes par téléphone portable du ministère de la Protection civile. Le maire de Loutraki, Giorgos Gionis, a déclaré que les employés municipaux aidaient les personnes âgées lors des évacuations, ajoutant que l’opération avait été entravée par les pannes de réception des téléphones portables.

Les flammes ont atteint les bords des colonies de Loutraki et de Lagonisi, causant des dommages à certaines maisons, mais les pompiers n’ont pas eu d’évaluation officielle initiale des dégâts.