Alors que le ciel enfumé remplit une grande partie du Lower Mainland et de la vallée du Fraser de la Colombie-Britannique, 191 incendies de forêt continuent de brûler dans la province, entraînant des centaines d’alertes d’évacuation, ainsi que des ordres d’évacuation dans la région de Peace.

À l’heure actuelle, cinq des incendies de forêt actifs sont considérés comme notables : les incendies de forêt du sentier Flood Falls et du lac Heather dans la caserne de pompiers côtière ; l’incendie de forêt de Fry Creek dans la caserne de pompiers du sud-est; et les incendies de forêt de Battleship Mountain et de Bearhole Lake dans la caserne de pompiers de Prince George.

Un avis sur la qualité de l’air a été émis pour la région métropolitaine de Vancouver et la vallée du Fraser en raison des concentrations élevées de particules fines provenant de la fumée des feux de forêt en Colombie-Britannique et aux États-Unis.

Ordre d’évacuation pour Hudson’s Hope, C.-B.

Un ordre d’évacuation a été émis samedi pour la municipalité de Hudson’s Hope, située au sud-ouest de Fort St. John dans la région de Peace.

Le feu de forêt de Battleship Mountain, qui a brûlé 24 000 hectares, brûle de manière incontrôlable à environ 50 kilomètres à l’ouest de la communauté d’environ 850 personnes.

“Vous devez quitter la zone immédiatement”, a lu un communiqué du maire Dave Heiberg.

L’incendie de Heather Lake a déclenché des alertes d’évacuation pour Eastgate, en Colombie-Britannique, et des sections du parc provincial Manning dans le sud de la Colombie-Britannique (Service des feux de forêt de la Colombie-Britannique)

Le district régional de Peace River a également émis des ordres d’évacuation pour les propriétés à l’extérieur de Hudson’s Hope, dans les circonscriptions électorales B et E.

Un centre d’accueil a ouvert à Fort. St John et, sur les réseaux sociaux, les habitants des communautés voisines ont offert un soutien, un abri et un espace pour stocker le bétail.

Plus de 65 pompiers, 12 hélicoptères et 16 pièces d’équipement lourd luttent contre l’incendie, qui a été découvert pour la première fois le 30 août.

Les alertes d’évacuation restent pour Eastgate, district de Hope

La petite communauté d’Eastgate, près du parc provincial Manning dans le sud de la Colombie-Britannique, est toujours en alerte d’évacuation en raison de l’incendie du lac Heather, qui brûle à environ cinq kilomètres au sud de la station balnéaire de Manning Park.

“Une alerte d’évacuation a été émise pour vous préparer à évacuer vos locaux ou vos biens si cela s’avérait nécessaire”, a déclaré Sean Vaisler, directeur des opérations d’urgence pour le district régional d’Okanagan-Similkameen.

L’incendie s’est maintenant étendu à 8 663 hectares et est combattu par les agences canadiennes et américaines des incendies de forêt, car le feu s’est étendu à travers la frontière internationale.

Le BC Wildfire Service affirme que le feu de forêt de Flood Falls brûle sur un terrain escarpé, ce qui rend difficile l’accès des équipes au sol. (Service des feux de forêt de la Colombie-Britannique)

Pendant ce temps, dans la vallée du Fraser, le feu de forêt du sentier Flood Falls a atteint 458 hectares, ce qui a incité le district de Hope et le district régional de la vallée du Fraser à émettre une alerte d’évacuation.

Les résidents doivent rassembler tous les articles essentiels, y compris les médicaments et les documents importants, remplir les réservoirs d’essence de leurs véhicules, organiser des logements potentiels et mettre en œuvre un plan pour déplacer le bétail en toute sécurité, a déclaré le district dans un communiqué de presse.

Les résidents peuvent réduire le risque d’incendie autour de leur maison en éloignant le bois de chauffage de leur maison; enlever les débris de leurs toits ; garder une longueur d’herbe inférieure à 10 centimètres; enlever les appareils inflammables, tels que les barbecues ; et enlever les feuilles sous les ponts, les balcons et les patios, selon le communiqué.

Avertissement de ciel enfumé

Dans la région métropolitaine de Vancouver, la vallée du Fraser et le Grand Victoria, le ciel est devenu gris en raison de la fumée des feux de forêt.

Un incendie qui brûle dans une installation de recyclage du bois à Vancouver contribue également à la mauvaise qualité de l’air dans plusieurs municipalités, dont Burnaby, Richmond, New Westminster, Surrey et Coquitlam, selon l’organisation Metro Vancouver.

Il a émis un avis sur la qualité de l’air, avertissant de fortes concentrations de particules fines. Il indique que la mauvaise qualité de l’air devrait persister tout au long du week-end.

Le ciel est devenu un mélange d’orange et de gris à Victoria samedi, alors que la fumée des feux de forêt de toute la Colombie-Britannique couvrait la côte sud. (George Smyth/Nouvelles de CBC)

Metro Vancouver indique que les particules fines font référence à des gouttelettes solides ou liquides qui peuvent facilement pénétrer à l’intérieur en raison de leur petite taille.

Il conseille aux gens de reporter ou de réduire l’activité physique en plein air, en particulier si la respiration est inconfortable, y compris pour les enfants et les femmes enceintes ainsi que pour les personnes souffrant de maladies sous-jacentes comme les maladies pulmonaires, l’asthme et le diabète.

Metro Vancouver affirme que la climatisation peut offrir un certain soulagement de la pollution et que les bâtiments publics comme les bibliothèques peuvent servir de refuges dans certaines communautés.