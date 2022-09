Alors que le ciel enfumé remplit une grande partie du Lower Mainland et de la vallée du Fraser en Colombie-Britannique, 191 feux de forêt continuent de brûler dans la provinceentraînant des centaines de personnes en alerte d’évacuation, ainsi que des ordres d’évacuation dans la région de Peace.

À l’heure actuelle, cinq des incendies de forêt actifs sont considérés comme notables : le Sentier des chutes d’inondation et Lac de bruyère les incendies de forêt dans la caserne de pompiers côtière ; la Fry Creek feu de forêt dans la caserne de pompiers du sud-est; et le Montagne cuirassé et Lac Bearhole feux de forêt à la caserne de pompiers de Prince George.

Un avis sur la qualité de l’air a été émis pour la région métropolitaine de Vancouver et la vallée du Fraser en raison des concentrations élevées de particules fines provenant de la fumée des feux de forêt en Colombie-Britannique et aux États-Unis.

Ordres d’évacuation

Dimanche, le district régional de Fraser Valley et le district de Hope ont publié un ordre d’évacuation pour 12 propriétés dans les régions de Laidlaw et Hunter Creek, en raison du feu de forêt à proximité du sentier Flood Falls.

Laidlaw est une petite colonie non constituée le long de l’autoroute 1, à l’ouest de Hope.

“En raison des conditions chaudes et sèches et des rafales de vent, il y a une augmentation du comportement des incendies, ce qui entraîne un risque d’incendie élevé”, a déclaré un communiqué de presse du district régional de la vallée du Fraser.

Le feu de forêt du sentier Flood Falls a maintenant atteint 4,58 kilomètres carrés et d’autres maisons de la région sont sous un alerte d’évacuation en raison de sa croissance.

Les résidents menacés d’évacuation doivent rassembler tous les articles essentiels, y compris les médicaments et les documents importants, remplir les réservoirs d’essence de leurs véhicules, organiser des logements potentiels et mettre en œuvre un plan pour déplacer le bétail en toute sécurité, ont déclaré des responsables.

Ordre d’évacuation pour Hudson’s Hope, C.-B.

Un ordre d’évacuation a été émis samedi pour la municipalité de Hudson’s Hope, située au sud-ouest de Fort St. John dans la région de Peace.

Le feu de forêt de Battleship Mountain, qui a ravagé 242 kilomètres carrés, est en train de devenir incontrôlable, avec son bord est maintenant à environ 12 à 13 kilomètres de Hudson’s Hope, selon le BC Wildfire Service.

“Nous essayons de faire sortir autant de personnes que possible de la région”, a déclaré le maire Dave Heiberg. “Le feu est très agressif. Il ne veut pas être apprivoisé.”

Hudson’s Hope, qui compte environ 850 habitants, est sous état d’urgence local.

Le feu de forêt de Battleship Mountain brûle à 50 kilomètres à l’ouest de Hudson’s Hope, en Colombie-Britannique (Service des feux de forêt de la Colombie-Britannique)

Le district régional de Peace River a également émis des ordres d’évacuation pour les propriétés à l’extérieur de Hudson’s Hope, dans les circonscriptions électorales B et E.

Un centre d’accueil a ouvert à Fort. St John et, sur les réseaux sociaux, les habitants des communautés voisines ont offert un soutien, un abri et un espace pour stocker le bétail.

“Nous avons déjà été dans cette situation où nous avons aidé d’autres communautés et l’afflux de citoyens offrant n’importe quoi … vient de déborder ces dernières 24 heures”, a déclaré Trevor Bolin, un conseiller municipal.

Plus de 65 pompiers, 12 hélicoptères et 16 pièces d’équipement lourd luttent contre l’incendie, qui a été découvert pour la première fois le 30 août.

L’agent d’information de BC Wildfire, Shannon Street, a déclaré que l’incendie de Battleship Mountain avait connu une croissance significative au cours des dernières 48 heures.

“Il n’y a pas vraiment de fin en vue en ce qui concerne les précipitations dans les prévisions, nous prévoyons donc de poursuivre cette croissance”, a-t-elle déclaré, ajoutant que la saison estivale a été très sèche et que les températures récentes ont été supérieures à la moyenne saisonnière.

“Pendant la journée, nous n’obtenons pas ces températures de septembre plus fraîches que nous aurions normalement.”

Le feu de forêt de Battleship Mountain connaît constamment une croissance rapide et affiche toujours un comportement de feu extrêmement vigoureux. Le feu a été propulsé à environ 8 km aujourd’hui par des vents d’ouest et des conditions sèches. pic.twitter.com/fpmUFNeur7 —@BCGovFireInfo

Street dit que les équipes sont occupées à installer des gicleurs pour protéger des structures comme le barrage WAC Bennett, ainsi que la communauté de Hudson’s Hope.

BC Hydro a déclaré dans un communiqué que le barrage est inclus dans l’ordre d’évacuation, mais que certains membres du personnel sont toujours sur place pour faire fonctionner le barrage et la centrale.

“Pour le moment, aucune infrastructure de BC Hydro n’a été touchée et des travaux sont en cours pour protéger davantage les personnes, les actifs et les infrastructures de BC Hydro”, indique le communiqué.

Dimanche, le service des incendies de forêt a déclaré qu’il était en mesure de retirer le carburant entre les lignes de contrôle et le bord de combustion libre du feu pour renforcer les lignes de confinement.

Les alertes d’évacuation restent pour Eastgate

La petite communauté d’Eastgate, près du parc provincial Manning dans le sud de la Colombie-Britannique, est toujours en alerte d’évacuation en raison de l’incendie du lac Heather, qui brûle à environ cinq kilomètres au sud de la station balnéaire de Manning Park.

Le feu s’est maintenant étendu à 86,63 km2 et est combattu par les agences canadiennes et américaines des incendies de forêt, car le feu s’est étendu à travers la frontière internationale.

L’incendie de Heather Lake a déclenché des alertes d’évacuation pour Eastgate, en Colombie-Britannique, et des sections du parc provincial Manning dans le sud de la Colombie-Britannique (Service des feux de forêt de la Colombie-Britannique)

Avertissement de ciel enfumé

Dimanche après-midi, les voies en direction est de l’autoroute 1 ont été fermées entre Chilliwack et Hope pour un tronçon de 35 kilomètres en raison d’un incendie qui brûle à proximité.

Un détour est en place pour la circulation en direction est via l’autoroute 9 et l’autoroute 7, mais plusieurs automobilistes ont déclaré sur les réseaux sociaux que la congestion provoquait des heures d’attente.

Plus tard dimanche, DriveBC a demandé aux automobilistes d’envisager de reporter leur voyage car l’itinéraire alternatif est fortement encombré.

Un feu de forêt brûlant près de l’autoroute 1 entre Chilliwack et Hope le dimanche 11 septembre 2022 a forcé la fermeture des voies en direction est sur un tronçon de 35 kilomètres. (Service des feux de forêt de la Colombie-Britannique)

Dans la région métropolitaine de Vancouver, la vallée du Fraser et le Grand Victoria, le ciel est devenu voilé à cause de la fumée des feux de forêt.

Un incendie qui brûle dans une installation de recyclage du bois à Vancouver contribue également à la mauvaise qualité de l’air dans plusieurs municipalités, dont Burnaby, Richmond, New Westminster, Surrey et Coquitlam, selon l’organisation Metro Vancouver.

Il a émis un avis sur la qualité de l’air, avertissant de fortes concentrations de particules fines. Il indique que la mauvaise qualité de l’air devrait persister tout au long du week-end.

Le ciel est devenu un mélange d’orange et de gris à Victoria samedi, alors que la fumée des feux de forêt de toute la Colombie-Britannique couvrait la côte sud. (Georgie Smyth/Nouvelles de CBC)

Selon Metro Vancouver, les particules fines font référence à des gouttelettes solides ou liquides qui peuvent facilement pénétrer à l’intérieur en raison de leur petite taille.

Il conseille aux gens de reporter ou de réduire l’activité physique en plein air, en particulier si la respiration est inconfortable, y compris pour les enfants et les femmes enceintes ainsi que pour les personnes souffrant de maladies sous-jacentes comme les maladies pulmonaires, l’asthme et le diabète.

Metro Vancouver affirme que la climatisation peut offrir un certain soulagement de la pollution et que les bâtiments publics comme les bibliothèques peuvent servir de refuges dans certaines communautés.