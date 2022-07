Des incendies de forêt forcent des centaines de personnes à fuir une station balnéaire grecque

Les pompiers grecs combattaient samedi quatre incendies majeurs à travers le pays, dont un où plus de 450 personnes dans une station balnéaire insulaire ont dû être évacuées.

Un incendie qui s’est déclaré samedi matin sur l’île de Lesbos a incité les autorités à appeler à l’évacuation de la station balnéaire de Vatera, au sud de l’île. L’incendie s’est approché très près de la station balnéaire et au moins une maison a été engloutie par les flammes.

Mais plus de cinq heures après l’envoi d’un message d’urgence par téléphone aux habitants, l’évacuation était toujours “en cours”, a déclaré à la presse le porte-parole des pompiers Yannis Artopoios.

Il a déclaré que 50 pompiers avec 17 camions de pompiers, neuf avions spéciaux de lutte contre les incendies et un hélicoptère combattent l’incendie.

Des chaises longues et des parasols brûlés sont vus au bar de la plage de Vatera samedi. (Alexandros Avramidis/Reuters)

La police locale a déclaré samedi après-midi qu’elle avait évacué plus de 450 personnes de deux hôtels et 92 maisons et que 60 agents parcouraient la zone à la recherche de quiconque refusait de bouger.

Le plus grand incendie de Grèce samedi a brûlé dans le nord-est près de la frontière avec la Turquie pour la troisième journée consécutive, à l’intérieur d’une forêt nationale qui abrite des espèces rares, en particulier des vautours. La forêt domaniale de Dadia est majoritairement constituée de pins hautement inflammables.

Quelque 50 pompiers auraient été impliqués dans la tentative de maîtriser l’incendie dans la région de Vatera. (Manolis Lagoutaris/AFP/Getty Images)

Le service d’incendie a déclaré que 320 pompiers dans 68 camions de pompiers, plus six avions spéciaux, neuf hélicoptères et de nombreux volontaires combattaient l’incendie, tandis que 200 autres bûcherons coupaient des chemins coupe-feu à travers la forêt.

Deux autres incendies majeurs ont brûlé samedi, l’un dans une région montagneuse isolée de la région de Macédoine occidentale et l’autre dans le sud-est du Péloponnèse, a déclaré Artopoios.

Une vue d’une partie de l’incendie de Vatera qui a forcé l’évacuation de centaines de personnes samedi. (Elias Marcou/Reuters)

L’Union européenne a donné cette année au service forestier grec 72 millions d’euros, soit plus de 94 millions de dollars canadiens, pour aider à entretenir les forêts et à les défricher afin d’empêcher les incendies de se propager.

La Grèce, contrairement à d’autres régions d’Europe, a jusqu’à présent évité une vague de chaleur cet été, mais les températures ont augmenté.

Les étés chauds et secs et les vents violents du pays se sont combinés aux effets à plus long terme du changement climatique pour augmenter le risque global d’incendies de forêt.