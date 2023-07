Des incendies de forêt font rage près de la capitale grecque, des maisons endommagées

Dimitris Lampropoulos/Agence Anadolu via Getty Ima

Plusieurs maisons ont été endommagées par deux incendies de forêt distincts dans le sud-est et l’ouest d’Athènes.

Jusqu’à 150 pompiers, 40 camions de pompiers et 11 avions ont été déployés pour contrôler les flammes.

Les habitants d’au moins deux villages ont été évacués près de la station balnéaire de Loutraki.

Les villageois ont reçu l’ordre de quitter leurs maisons alors que deux incendies de forêt distincts attisés par des vents violents ont endommagé lundi des maisons au sud-est et à l’ouest d’Athènes, ont annoncé les autorités.

Plusieurs maisons ont été endommagées par un incendie qui s’est déclaré dans le village de Kouvaras, à environ 27 kilomètres de la capitale grecque, et s’est propagé rapidement aux agglomérations voisines, a déclaré un responsable des pompiers grecs.

Jusqu’à 150 pompiers, 40 camions de pompiers et 11 avions tentaient de contrôler les flammes au milieu de vents violents.

La télévision grecque a montré une maison et plusieurs voitures ravagées par l’incendie, et de la fumée blanche et noire s’échappant de la végétation en feu.

« C’est une journée difficile avec plusieurs incendies (brûlants) à travers le pays », a déclaré le porte-parole des pompiers grecs, Ioannis Artopoios, lors d’un point de presse télévisé, ajoutant que les services de pompiers ont été mis en alerte dans la région élargie d’Athènes.

Les habitants d’au moins deux villages, d’un camp d’été et d’un centre de réhabilitation ont été évacués dans un autre incendie près de la station balnéaire de Loutraki, à environ 80 km à l’ouest d’Athènes, ont indiqué les pompiers et les autorités locales.

Le Syndicat des travailleurs du tourisme et de la restauration d’Athènes exige la fermeture immédiate et l’évacuation de tous les hôtels-restaurants dans les zones proches des grands incendies de forêt Prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs, des résidents et des visiteurs dans la zone du golfe Saronique pic.twitter.com/4EgYEf0FPT — PAME Grèce International (@PAME_Greece) 17 juillet 2023

Quelque 59 pompiers avec 19 camions de pompiers et sept avions ont été déployés pour contenir cet incendie.

Le service météorologique grec a mis en garde contre un risque élevé d’incendie, alors que le pays se remet de la première grande vague de chaleur de l’été.

Une deuxième vague de chaleur devrait affecter la nation méditerranéenne plus tard cette semaine.

Selon une étude de la Commission européenne, les conditions météorologiques changeantes associées au réchauffement climatique augmenteront encore le risque d’incendie en Europe.