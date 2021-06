Des incendies de forêt font rage près de Jérusalem, provoquant des évacuations et des soupçons d’incendie criminel (VIDEOS)

Les résidents de la communauté Ma’ale HaHamisha, peuplée de près de 800 personnes, ont reçu l’ordre de quitter leurs maisons à l’approche des flammes. Les incendies ont également entraîné la fermeture de certaines routes et autoroutes, et les chemins de fer israéliens ont brièvement interrompu les services sur la ligne à grande vitesse entre Jérusalem et Tel-Aviv.

: כבאות והצלה ירושלים. pic.twitter.com/Qh0jGCyNkd — حسون Nir Hasson חסון (@nirhasson) 9 juin 2021

Une session du procès pour corruption du Premier ministre Benjamin Netanyahu, actuellement en cours à Jérusalem, s’est terminée plus tôt mercredi en raison de l’incendie.

Un épais nuage de fumée noire planait sur la ville, les autorités conseillant aux personnes souffrant de maladies cardiaques et pulmonaires, ainsi qu’aux personnes âgées, aux enfants et aux femmes enceintes, de rester à l’intérieur.

#عاجل : الاعلام العبري حرائق القدس المحتلة اباحتلال لن ا القطار . pic.twitter.com/h5JidtjUn0 — الآن – Gaza Now #عاجل 🚨 (@GazaNownews) 9 juin 2021

Tous les pompiers de Jérusalem ont été mobilisés pour contenir les incendies de forêt, avec leurs collègues d’autres régions du pays également appelés à l’aide. Quelque 70 équipages, dix avions et deux hélicoptères ont été déployés pour l’opération.

– .האש ואבו גוש.צוותי רבים פועלים מטוסי . . pic.twitter.com/peVY3argfG — והצלה לישראל (@102_IL) 9 juin 2021

Les pompiers ont annoncé plus tard mercredi que les incendies ne constituaient plus une menace pour les maisons de la région, mais ils ont déclaré qu’ils n’avaient pas encore été totalement maîtrisés.

Les incendies – le dernier de nombreux dans le pays ces derniers jours – semblent avoir été causés par l’homme et pourraient avoir été déclenchés par des incendiaires, a déclaré le commissaire aux incendies et aux secours Dedi Simchi à la 13.

« Nous n’avons vu aucun éclair dans le ciel du pays aujourd’hui, et nous préciserons s’il s’agissait d’un incendie criminel ou pas plus tard », a-t-il ajouté. dit Simchi. La radio de l’armée a rapporté plus tard que la police avait déjà lancé une enquête pour vérifier si l’incendie criminel était la cause des flammes.

« Des centaines d’hectares de forêt ont été brûlés, peut-être même plus » dans les incendies, a déclaré le forestier du Fonds national juif Gidi Bashan dans un communiqué sur les incendies, ajoutant que les arbres perdus comprenaient de nombreux pins centenaires.

