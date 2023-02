Des incendies de forêt font des dizaines de morts au Chili

Les températures estivales torrides ont contribué à propager les flammes, dont certaines ont apparemment été déclenchées intentionnellement

Au moins 23 personnes sont mortes et près de 1 000 ont été blessées dans des incendies de forêt qui font rage dans plusieurs régions du Chili, a annoncé le gouvernement du pays. L’état d’urgence a été prolongé samedi et les responsables s’attendent à ce que la situation empire.

Le bilan des morts a été annoncé lors d’un briefing peu de temps après que le gouvernement a étendu l’ordre d’urgence à la région d’Araucanie, située à peu près à mi-chemin des 2 700 miles (4 300 km) de la côte pacifique du pays. Des ordres similaires, qui permettent le déploiement de l’armée, ont été donnés dans les régions de Biobio et Nuble en début de semaine.

“Les conditions météorologiques ont rendu très difficile l’extinction (des incendies) qui se propagent et l’urgence s’aggrave”, La ministre de l’Intérieur, Carolina Toha, a déclaré aux journalistes lors du briefing, selon Reuters.

Plus de scènes du buste des incendies de forêt au Chili cette semaine. Ici, à Tomè, les équipes assurent la protection de la structure après que le feu a sauté sur la route. Des gens qui sont au courant m’ont dit qu’il n’y avait qu’une seule plate-forme Aerotek disponible pour tout le pays. #incendies #Chili pic.twitter.com/VTm2PLWNAM — Le HotshotWakeUp : Podcast (@HotshotWake) 3 février 2023

Quelque 76 incendies se sont déclarés vendredi, tandis que 16 autres ont commencé samedi, a déclaré Toha. Ces incendies se sont propagés rapidement à travers les forêts et les terres agricoles alors que les températures montaient au-dessus de 40 degrés Celsius.

Parmi les personnes tuées figurait un pilote d’hélicoptère bolivien qui travaillait pour éteindre les incendies en Araucanie. Le pilote et son mécanicien sont morts lorsque leur avion s’est écrasé. En plus des 23 tués et des 979 blessés, plus de 1 100 personnes des provinces peu peuplées ont cherché un abri d’urgence.

Samedi, 231 incendies au total brûlaient et une superficie de 40 000 hectares avait été brûlée.

Lors d’une conférence de presse vendredi, le président chilien Gabriel Boric a déclaré qu’il y avait “panneaux” que certains des incendies ont été allumés intentionnellement. “En cas d’intentionnalité, nous remuerons ciel, mer et terre pour trouver les responsables”, il a averti.