Des incendies de forêt en Allemagne et en Tchéquie menacent une région touristique

L’incendie dans la région, appelée Suisse bohémienne côté tchèque et parc national de la Suisse saxonne côté allemand, a commencé le week-end dernier. Il avait semblé être sous contrôle mais s’est propagé à nouveau tôt jeudi, a rapporté l’agence de presse allemande dpa.

BERLIN – Un grand incendie de forêt à la frontière germano-tchèque se propage et menace de détruire un parc national boisé populaire auprès des touristes.

Des centaines de pompiers des deux côtés de la frontière ont combattu les flammes avec l’aide de renforts de la Pologne et de la Slovaquie voisines. Huit hélicoptères de lutte contre les incendies travaillaient pour éteindre les flammes dans la région vallonnée et rocheuse difficile d’accès et où environ 250 hectares (618 acres) de forêt brûlaient jeudi.