Des incendies de forêt éclatent sur une île de vacances grecque alors que les touristes sont évacués des stations balnéaires au milieu de la vague de chaleur de 42 ° C à Charon

Des touristes TERRIFIÉS sont évacués de leurs hôtels alors que des incendies de forêt font rage sur une île grecque pendant la vague de chaleur meurtrière de 42 ° C en Europe, Charon.

L’énorme incendie a éclaté à Rhodes, forçant des centaines de personnes à fuir après avoir brûlé « de manière incontrôlable » à travers une forêt de pins au centre de l’île.

Un énorme incendie s’est déclaré sur l’île de Rhodes Crédit : Facebook/Forecast Weather Grèce

Les pompiers se sont battus toute la nuit pour lutter contre l’incendie tandis que trois villages ont été contraints d’évacuer Crédit : Facebook/Forecast Weather Grèce

L’incendie a ravagé une forêt de pins près du centre de l’île Crédit : Reuters

Au moins trois villages et un hôtel ont été évacués sur alerte par les pompiers.

L’incendie s’est déclaré mardi après-midi dans la région d’Apollona et a continué à se propager à travers l’île aujourd’hui, atteignant même son centre.

Les responsables ont déclaré que le feu était « hors de contrôle » et avait déjà brûlé des hectares de terrain.

Un équipage de 103 pompiers, des avions bombardiers d’eau et quatre hélicoptères ont travaillé pour lutter contre l’incendie sur trois fronts.

Les autorités ont ordonné l’évacuation des villages d’Eleousa, Salakos, Dimilia et de la montagne de Profitis Ilias, où se trouve l’hôtel Elafos.

Le responsable local Stergios Aggouras a déclaré aux médias grecs que l’incendie avait changé de cap en raison des vents violents, ajoutant qu’il n’y avait pas eu une telle « catastrophe sur l’île depuis des années ».

Cela survient alors que la Grèce lutte contre plusieurs incendies de forêt qui ont éclaté alors que le pays est frappé par des températures torrides lors d’une vague de chaleur qui a balayé le sud de l’Europe.

Les incendies de forêt se sont poursuivis pendant un troisième jour près de la capitale, détruisant les forêts et maisons alors que le pays se prépare à un nouveau Vague De Chaleur.

L’incendie qui s’est déclaré lundi dans le village de Kouvaras – à 50 km d’Athènes – a fait fuir des centaines de personnes.

Les bombardiers aériens à eau ont repris leurs opérations au-dessus des villes de Mandra et de Loutraki, alors que les pompiers travaillaient toute la nuit pour éloigner les flammes.

Les flammes ont continué à rugir alors que les vents changeaient constamment de direction et qu’une épaisse fumée recouvrait la zone plus large, a déclaré la télévision publique ERT.

Les autorités ont ordonné l’évacuation de trois zones, disant aux habitants de se diriger vers la ville de Megara.

Quatre avions envoyés d’Italie et de France ont rejoint les efforts aujourd’hui, ont annoncé les autorités.

Des pompiers de tout le pays, renforcés par des équipes de Roumanie, de Pologne et de Slovaquie, ont été déployés pour aider à combattre les incendies.

Douzaine de maisons ont été éventrés et des centaines ont été forcés de fuir les flammes imposantes qui ont brûlé les hameaux mardi.

Le service météorologique grec avait mis en garde contre un risque accru d’incendies cette semaine, alors que le pays se remet du premier grand Vague De Chaleur de la été. Une seconde Vague De Chaleur devait commencer jeudi.

« Les conditions sont extrêmes et le resteront probablement encore une semaine », a déclaré Kostas Tsigas, chef de l’association des pompiers. Grècede SKAI TV.

Dans le sud de l’Europe, les prévisionnistes ont prédit que les températures pourraient dépasser les 46°C.

Les experts météorologiques ont déclaré 2023 une année El Niño – un phénomène naturel qui se produit de manière cyclique et provoque des fluctuations du climat mondial.

L’Organisation météorologique mondiale de l’ONU a déclaré que cela augmenterait les températures dans le monde et que l’effet devrait se poursuivre pendant le reste de l’année.

L’épisode de chaleur actuel appartient à un système météorologique originaire d’Afrique du Nord – un anticyclone surnommé « Charon ».

Charon fait référence à un personnage de la mythologie grecque antique – et suit les traces d’un autre système météorologique à haute pression, Cerberus, responsable de la chaleur étouffante de la semaine dernière.

Les vacanciers et les résidents de l’autre côté de la Méditerranée sont avertis d’éviter de boire de l’alcool et de la caféine alors que le mercure augmente dans des pays comme l’Italie, l’Espagne, la France et la Grèce.

France a déclaré aujourd’hui que le mercure devrait dépasser 40 ° C dans certaines parties du sud du pays, y compris sur l’île méditerranéenne de villégiature, la Corse.

Aux îles Canaries, quelque 400 pompiers ont combattu un incendie qui a ravagé 3 500 hectares de forêt et forcé 4 000 habitants à évacuer, les autorités avertissant les gens de porter masques faciaux à l’extérieur en raison de la mauvaise qualité de l’air.

D’autres parties de Espagne a également connu des températures extrêmes avec trois régions en alerte rouge.

Pendant ce temps, les températures torrides en Italie ont provoqué une augmentation de 25% du nombre de personnes dans les services d’urgence après avoir souffert de déshydratation ou d’un coup de chaleur, selon La Repubblica.

Le mercure à Rome a atteint une température étouffante de 41,8 ° C alors que des touristes visitant le Colisée ont été vus s’effondrer sur le sol.

Au moins trois personnes seraient mortes en Italie la semaine dernière.

Les conditions météorologiques extrêmes ont causé la mort d’un homme de 44 ans homme qui s’est effondré en peignant un passage clouté à Milan à 40C.

Il a été précipité à hôpital mais n’a pas pu être sauvé.

Et deux frères, âgés de six et sept ans, sont morts après avoir sauté dans un réservoir à Manfredonia, dans le sud de l’Italie, apparemment pour se rafraîchir.