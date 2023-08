Des incendies de forêt attisés par le vent rasent des parties de Maui et de Big Island, forçant des évacuations

« J’étais le dernier à quitter le quai lorsque la tempête de feu a traversé les banians et a tout emporté avec elle », a-t-il déclaré à Reuters dans une interview à l’aéroport de Kahului, à 25 minutes de route à l’est de Lahaina. « Et je me suis enfui et j’ai aidé tout le monde que je pouvais en cours de route. »

Jolie Campbell et Conner Campbell, jeunes mariés de Cincinnati, séjournaient au nord de Lahaina mardi lorsqu’ils ont perdu l’électricité tôt dans la journée. Malgré les vents violents, ils sont allés en tournée dans une autre partie de l’île.

Cependant, alors qu’ils approchaient de Lahaina dans l’après-midi, ils ont vu un énorme nuage de fumée et ont reçu des alertes téléphoniques leur disant d’évacuer. Leur guide les a déposés à l’aéroport, incapable de les ramener à l’hôtel, où toutes leurs affaires sont restées mercredi.

« Nous sommes heureux d’être OK », a déclaré Conner Campbell dans une interview depuis l’aéroport. « Nous avons prié toute la nuit pour que les gens soient en sécurité.

Le Service météorologique national a déclaré que les feux de brousse actuels résultent d’un mélange de conditions : végétation sèche, vents forts et faible humidité. Selon l’Université d’Hawaï, les grands incendies se produisent presque chaque année dans certaines parties de l’archipel hawaïen, bien que l’ampleur de ces incendies soit inhabituelle.