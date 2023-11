Des implants mammaires utilisés dans le cadre d’une double transplantation pulmonaire qui a sauvé la vie d’un homme

L’infection pulmonaire de Davey Bauer mettait trop sa vie en danger pour une greffe standard. Si les médecins remplaçaient immédiatement ses poumons par des poumons sains, Bauer ne survivrait pas à l’opération.

En avril, peu de temps après avoir attrapé la grippe, Bauer avait développé une infection pulmonaire résistante aux antibiotiques. Le résident du Missouri, âgé de 34 ans, avait l’habitude de fumer des cigarettes et de vapoter également au cours des neuf dernières années.

Les médecins de Saint-Louis ont mis Bauer sous respirateur dans un coma médicalement provoqué pour soutenir sa respiration. Mais son état a continué à se dégrader.

Bauer a été transféré au Northwestern Medicine à Chicago, où les chirurgiens ont retiré ses poumons et utilisé un dispositif de survie appelé oxygénation extracorporelle par membrane, ou ECMO, pour le maintenir en vie pendant qu’il éliminait l’infection de son sang.

Il restait cependant un problème : sans poumons pour le soutenir physiquement, son cœur bougeait ou tombait plus profondément dans sa cavité thoracique.

Davey Bauer avec son chirurgien, le Dr Ankit Bharat. Médecine du Nord-Ouest

“Une fois que nous avons retiré les poumons, nous avons réalisé que nous devions maintenant soutenir le cœur”, a déclaré mercredi le chirurgien de Bauer, le Dr Ankit Bharat, chef du service de chirurgie thoracique à Northwestern Medicine, lors d’un appel à la presse. “Nous recherchions la chose la plus grosse qui puisse tenir dans sa cavité thoracique.”

La solution, ont-ils déterminé, était une paire d’implants mammaires DD.

Selon Northwestern Medicine, cette procédure est la première fois que des implants mammaires sont utilisés dans une transplantation de double poumon.

“Je n’en savais pas grand-chose avant coup, mais j’ai trouvé cela génial et plutôt drôle”, a déclaré Bauer à propos du rôle que les implants ont joué dans son intervention.

Grâce aux implants gardant son cœur en place, Bauer a pu éliminer l’infection. Deux jours après l’ablation de ses poumons, les médecins ont retiré les implants et ont réussi à transplanter des poumons sains d’un donneur dans son corps.

Bauer est sorti de l’hôpital en septembre et est désormais surveillé par son équipe de transplantation. Il devrait se rétablir complètement.

“Je me sens tellement béni. C’est incroyable”, a-t-il déclaré mercredi. “J’ai eu une seconde chance dans la vie.”

Les scans montrent les nouveaux poumons de Davey Bauer, à gauche, et les anciens poumons, à droite, remplis de pus. Médecine du Nord-Ouest

Une méthode de transplantation rare

Souvent, lorsqu’un patient gravement malade est jugé trop faible pour une transplantation pulmonaire, les médecins n’ont aucun recours.

Mais les chirurgiens du Nord-Ouest ont construit ce qui équivalait à un poumon artificiel qui continuait à fournir de l’oxygène au sang de Bauer même après l’ablation de ses poumons.

L’équipe a placé plusieurs tubes dans le cœur de Bauer qui ont redirigé son sang hors de son corps vers la machine ECMO. À partir de là, la machine ajoutait de l’oxygène au sang – un travail généralement effectué par les poumons – puis renvoyait le sang oxygéné dans le corps, vers le côté gauche de son cœur, qui le pompait vers le reste de son corps.

Davey Bauer se remet de sa double greffe de poumon. Médecine du Nord-Ouest

“Nous voulions maintenir le flux sanguin naturel dans son corps qui serait présent si les poumons étaient intacts”, a déclaré Bharat.

La partenaire de Bauer, Susan Gore, a déclaré qu’elle ne pouvait pas comprendre comment il avait vécu la procédure.

“Cela me stupéfie toujours de savoir qu’il n’avait pas de poumons dans son corps, mais qu’il était toujours en vie”, a-t-elle déclaré.

Bharat a déclaré qu’il espère que cette technique pourra être utilisée pour sauver d’autres patients trop malades pour bénéficier d’une greffe immédiatement.

Garder un patient en vie sans poumons est incroyablement rare et nécessite une grande expertise, mais ce n’est pas entièrement nouveau, a déclaré le Dr John Michael Reynolds, pneumologue transplanteur à Duke Health qui n’a pas été impliqué dans le cas de Bauer.

“Ils ont posé ces implants, c’est ce qui attire l’attention”, a-t-il déclaré. “Mais c’est un aspect très mineur de ce qui a été fait.”

En 2019, l’équipe de Reynolds chez Duke a fait de même gardé un patient en vie sans poumons en utilisant un support artificiel en oxygène. Le patient, un homme de 30 ans atteint de mucoviscidose, a subi une double greffe de poumon six jours plus tard et s’est finalement rétabli.

Deux ans plus tôt, des chirurgiens de l’Université de Toronto ont réalisé une procédure similaire sur un autre patient atteint de mucoviscidose.

Le Dr Brian Keller, directeur médical du programme de transplantation pulmonaire du Massachusetts General Hospital, a déclaré que les médecins améliorent généralement leur capacité à transplanter des patients très malades, mais que de nombreux centres de transplantation n’ont pas les compétences nécessaires pour une procédure comme celle de Bauer.

“Il existe très peu de centres dans le monde qui tenteraient de le faire”, a-t-il déclaré.

Pas de vaccin contre la grippe et des antécédents de vapotage

Les médecins ne peuvent pas déterminer exactement pourquoi Bauer a développé une infection potentiellement mortelle à un si jeune âge. Avant l’épisode, Bauer n’avait jamais été gravement malade. Il aimait le snowboard, le skateboard et le golf.

“Beaucoup de choses ont contribué à l’amener à ce point, car sinon quelqu’un qui est en bonne santé, actif et jeune comme Davey n’aurait pas dû presque mourir d’une infection grippale”, a déclaré Bharat.

Un facteur qui complique la situation, a déclaré Bharat, est que Bauer n’a jamais reçu de vaccin contre la grippe. Même si l’efficacité des vaccins contre la grippe peut varier d’une année à l’autre, les vaccins sont généralement réduire le risque de maladie grave de 40 à 60 % lorsqu’ils correspondent bien aux souches de grippe en circulation, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Bharat a déclaré que les antécédents de tabagisme et de vapotage de Bauer pourraient également avoir joué un rôle, même s’il est difficile de le dire avec certitude. Le tabagisme augmente le risque de infections respiratoires graves et les maladies pulmonaires. Des associations similaires, quoique plus faibles, ont été identifiées pour les cigarettes électroniques.

“Chaque fois que vous inhalez quelque chose dans vos poumons, que ce soit en vapotant, en fumant ou en raison d’expositions professionnelles, il existe un risque de lésions pulmonaires”, a déclaré Keller.

Mais la plupart des cas de maladies liées au vapotage ne nécessitent pas de transplantation pulmonaire, a-t-il ajouté. Un garçon de 17 ans du Michigan qui a reçu une greffe en 2019 serait le premier cas.

Quelle que soit la cause de sa maladie, Bauer a déclaré qu’il n’aimait plus vapoter.

“Je pensais que ce serait une alternative plus sûre” aux cigarettes, a-t-il déclaré. “Avec le recul, il me semble que j’aurais dû arrêter plus tôt.”