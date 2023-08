Des implants cérébraux ont permis de créer un avatar numérique du visage d’un survivant d’un AVC

La parole utilisant ces interfaces n’est pas transparente. C’est toujours plus lent que la normale, et même si un taux d’erreur de 23 % ou 24 % est bien meilleur que les résultats précédents, ce n’est toujours pas génial. Dans certains cas, le système reproduisait parfaitement les phrases. Dans d’autres, « Comment va ton rhume ? » est sorti comme « Votre ancien ».

Mais les scientifiques sont convaincus qu’ils peuvent faire mieux. « Ce qui est passionnant, c’est qu’à mesure que vous ajoutez davantage de ces électrodes, les performances du décodeur continuent d’augmenter », explique Francis Willett, neuroscientifique et auteur de l’article de Stanford. « Si nous pouvons obtenir plus d’électrodes et plus de neurones, nous devrions alors pouvoir être encore plus précis. »

Les systèmes actuels ne sont pas pratiques pour un usage domestique. Parce qu’elles dépendent de connexions filaires et d’un système informatique volumineux pour gérer le traitement, les femmes ne peuvent pas utiliser les implants cérébraux pour communiquer en dehors de l’expérience. « Il reste encore beaucoup de travail à faire pour transformer ces connaissances en quelque chose d’utile pour les personnes ayant des besoins non satisfaits », déclare Nick Ramsey, neuroscientifique à l’UMC Utrecht Brain Center à Amsterdam et auteur d’un ouvrage. commentaire d’accompagnement.

Illes prévient également que chaque équipe rapporte les résultats d’un seul individu et qu’ils peuvent ne pas être valables pour d’autres personnes, même celles souffrant de problèmes neurologiques similaires. «C’est une preuve de concept», dit-elle. « Nous savons que les lésions cérébrales sont très compliquées et très hétérogènes. La généralisabilité même au sein de la population victime d’un AVC ou de la SLA – c’est possible, mais ce n’est pas certain.

Mais cela ouvre la possibilité d’une solution technologique pour les personnes qui perdent la capacité de communiquer. « Ce que nous avons fait, c’est prouver que c’est possible et qu’il existe un moyen d’y parvenir », explique Chang.

Être capable de parler est crucial. Le participant à l’étude de Chang avait l’habitude de s’appuyer sur un tableau à lettres pour communiquer. « Mon mari en avait tellement marre de devoir se lever et traduire le tableau à ma place », a-t-elle déclaré aux chercheurs. « Nous n’avons pas discuté, parce qu’il ne m’a pas donné l’occasion de répliquer. Comme vous pouvez l’imaginer, cela m’a énormément frustré ! »