Des images virales de flammes en colère brûlant dans le golfe du Mexique suscitent des mèmes

Un incendie extrêmement terrifiant s’est déclaré vendredi dans les eaux méridionales du golfe du Mexique après qu’un pipeline placé sous l’eau a commencé à fuir et que les flammes qui en ont résulté ont littéralement mis le feu à l’océan. Dans des photos et des vidéos virales, des flammes orange jaune en colère brûlent en plein milieu de l’eau de l’océan et plusieurs navires océaniques tentent de les éteindre. Même si les vidéos de «l’œil de feu» sont devenues virales sur les réseaux sociaux, les internautes ont également réagi en ligne avec des mèmes.

La compagnie pétrolière d’État mexicaine Petróleos Mexicanos, connue sous le nom de Pemex, a publié un communiqué indiquant qu’une fuite de gaz avait été découverte dans le pipeline sous-marin de 12 pouces près d’une plate-forme dans le champ pétrolier de Ku-Maloob-Zaap. Plusieurs navires ont été mis en action pour combattre les flammes et des efforts inlassables de lutte contre l’incendie ont réussi à éteindre la situation de feu infernal tourbillonnant quelques heures plus tard. Aucun blessé n’a été signalé.

Incendio registrado en aguas del Golfo de México A 400 metros de la plataforma Ku-Charly (dentro del Activo Integral de Producción Ku Maloob Zaap) Una válvula de una línea submarina habría reventado y provocado el incendio Esta fuera de control hace 8 heures pic.twitter.com/KceOTDU1kX – Manuel Lopez Saint-Martin (@MLopezSanMartin) 2 juillet 2021

Mais au moment où l’incendie a été éteint, des images virales et des vidéos de celui-ci avaient inspiré de nombreux mèmes sur la situation.

Un navire en particulier a attiré un peu plus l’attention.

Cependant, de nombreux utilisateurs de Twitter ont également débattu de la recherche constante de pétrole et de minéraux sous l’eau. Cela a également conduit à des réactions des utilisateurs sur les pires effets du changement climatique.

Mon truc préféré à propos du golfe du Mexique en feu, c’est de réaliser, encore une fois, que notre génération est tellement habituée à ce qui se passe autour de nous que nous avons, encore une fois, commencé à en faire des mèmes. – Scorza (@lavenderTune) 3 juillet 2021

Les éoliennes et les panneaux solaires n’ont jamais provoqué l’incendie du golfe du Mexique. Je dis juste…. – Jake Lobin (@JakeLobin) 2 juillet 2021

Les gens disent : « Le golfe du Mexique n’a pas commencé à cause du changement climatique. Correct, mais à cause de la destruction de la terre par l’humanité, notre conséquence est le changement climatique. Ne soyez pas ignorant. – RheaJay (@WTHisRheaDoing) 4 juillet 2021

Pemex a assuré une enquête pour déterminer la cause détaillée de l’accident.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici