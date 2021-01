Des images virales de drone capturent des mouvements synchronisés d’une école de dauphins dansants en Australie

Une vidéo de dauphins sautant de façon synchronisée en Australie a laissé Internet fasciné. La vidéo qui a été partagée par Drone Shark App présente les dauphins affichant leurs compétences.

La légende de la vidéo dit: « Ces dauphins à Mollymook la semaine dernière lors du #dronesharkapp SHOW se montraient à leurs copains »

Bien que cette vidéo fascinante ait laissé de nombreux utilisateurs de Facebook hypnotisés, elle a suscité de nombreuses réactions. Les gens ne peuvent pas arrêter d’aimer cette belle vue. Un utilisateur a commenté, « Wow, magnifique » tandis qu’un autre l’a qualifié de super cool. Un troisième a commenté: « Omg si seulement … je dois faire un voyage aux Shetland ou aux Orcades, ils ont un groupe d’orques ».

Il est toujours étonnant de regarder des créations aussi incroyables de la nature. Ce n’est pas la première fois que les actions des dauphins retiennent l’attention. Plus tôt, la vidéo de dauphins montrant leurs actions incroyables a laissé les internautes hypnotisés. Une vidéo partagée par la même page montrait des dauphins nageant et virevoltant dans l’eau. Le clip de 30 secondes a été tourné dans la banlieue australienne de Bronte. La légende de la vidéo se lit comme suit: «Ces #dolphins n’arrêtent jamais de jouer. Ils devenaient fous lors du #dronesharkapp SHOW à Bronte il y a 2 semaines ».

Le clip avait recueilli plus de 300 likes et des tonnes de commentaires. Un utilisateur a commenté, « Bubba Dolphin », un autre commentaire dit, « c’est une super vidéo incroyable ». Un troisième utilisateur a commenté: « S’amuser ». La vidéo a également été partagée par 27 personnes.

Auparavant, quelques photos d’un chien se liant à un dauphin gagnaient sur Internet. Les photos ont été partagées par un utilisateur de Twitter qui s’appelle We rate dogs. Ce lien inhabituel a laissé beaucoup de surprises. Certains d’entre eux ont même remis en question l’authenticité des images, mais il a été confirmé que les images étaient réelles. La légende de l’image se lit comme suit: «Nous avons reçu des informations confirmant la validité de la photo ci-dessous. Voici Gunner et son copain d’eau, Delta. Delta vit dans un sanctuaire balnéaire des Keys de Floride et est le meilleur ami de Gunner depuis qu’il est chiot. 13/10 pour les deux ».

Nous avons reçu des informations confirmant la validité de la photo ci-dessous. Voici Gunner et son copain d’eau, Delta. Delta vit dans un sanctuaire balnéaire des Keys de Floride et est le meilleur ami de Gunner depuis qu’il est chiot. 13/10 pour les deux https://t.co/doLa57OnxI pic.twitter.com/2YfnYS2Xa8 – WeRateDogs® (@dog_rates) 18 juin 2020

Leur amitié unique était incompréhensible car les gens ne peuvent pas croire à une si belle vue. Bien que le message ait été retweeté 21200 fois, il a été inondé de commentaires. Un utilisateur a commenté, Beautiful pictures !, tandis qu’un autre a écrit: «Amazing».