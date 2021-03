Une séquence vidéo à la maison DISTURBING présentée dans un nouveau documentaire montre un Dylan Farrow, sept ans, avouant que Woody Allen aurait « touché ses parties intimes ».

Le film explosif, enregistré par sa mère adoptive Mia Farrow en 1992, a été diffusé pour la première fois dans une nouvelle série HBO intitulée Allen v. Farrow dimanche.

Avant la diffusion, Dylan, maintenant âgée de 35 ans, a partagé une longue déclaration sur Twitter, demandant à comprendre et révélant qu’elle avait « perdu le sommeil et angoissé » à cause des images.

On peut entendre Mia demander au jeune ce que son père adoptif lui a fait quand ils étaient seuls, dans le but d’obtenir la preuve des abus présumés d’Allen.

Dylan décrit comment le lauréat d’un Oscar en disgrâce l’a convoquée pour passer du «temps père-fille».

Elle a raconté que lors d’un incident dans le grenier de la maison de campagne de la famille dans le Connecticut, Allen a déclaré: « Ne bougez pas, je dois faire cela », alors qu’il l’a agressée.

Il a touché (mes) parties intimes, puis il a respiré sur ma jambe. Dylan Farrow

On pense que le clip a été utilisé lors de la bataille pour la garde de Mia et Allen en 1993 et ​​a été filmé après un voyage à la maison en août 1992.

Allen se serait dirigé directement vers Dylan avant de disparaître avec l’enfant pendant 20 minutes.

«Je me souviens m’être assis sur les marches avec lui dans la maison de campagne. Il n’y avait personne d’autre autour, et il me disait comment sucer son pouce – me disant quoi faire de ma langue, et je pense que cela a duré un certain temps. ressenti comme un long moment », se souvient Dylan.

Le jour suivant, Mia a été mortifiée après avoir été informée par un ami de la famille Casey Pascal qu’une baby-sitter avait vu Dylan assis sur le canapé, tandis qu’Allen était «à genoux sur le sol, la tête enfouie sur ses genoux».

Pascal a expliqué: « Elle a dit qu’elle avait l’impression d’être entrée dans une situation très adulte et a réalisé que c’était un enfant et qu’elle était horrifiée au fond. Elle a dit que Dylan regardait dans le vide et que le visage de Woody était sur ses genoux. »

Mia, qui a fondu en larmes en racontant les abus présumés, a déclaré qu’elle se souvenait que Dylan ne portait pas de sous-vêtements après avoir été sur le canapé.

« Elle était assise à côté de moi. Je lui ai dit: » Est-ce que c’est arrivé, est-ce que papa a eu son visage sur vos genoux hier? » Elle a dit oui, « dit Mia.

Dylan, 7 ans, dit à sa mère: «Il a touché (mes) parties intimes, puis il respirait sur ma jambe. Et puis, ceci (là où je veux dire) il m’a serré trop fort pour que je ne puisse plus respirer.

Lorsqu’elle est pressée par sa mère qui demande: « Que voulez-vous dire, il a touché vos parties intimes? Où vous a-t-il touché? » Dylan lui fait signe derrière.

Elle a saisi sa caméra vidéo pour enregistrer les aveux déchirants de sa fille, où Dylan a apparemment discuté d’un autre incident de maltraitance.

La conversation s’est ensuite tournée sur ce qui s’était passé dans le grenier après qu’Allen eut suggéré à sa fille adoptive: « Et pour un moment père-fille? »

Dylan a poursuivi: «Nous sommes entrés dans votre chambre (de Mia) et nous sommes allés dans le grenier. Puis il a commencé à me dire des choses bizarres. Puis il est allé derrière moi et a touché mes intimes.

Dans le clip, Mia demande: « Quels soldats at-il touchés? » avant que Dylan fasse signe à ses parties intimes en disant: « Cette partie ».

Mia demande à nouveau, « Il a touché votre partie avant? », Ce que confirme Dylan.

Une autre partie de la séquence montre que Mia demande: « Veux-tu me dire ce que papa a dit dans le grenier quand tu étais dans le grenier? »

Dylan explique qu’Allen lui avait dit: « Ne bouge pas, je dois faire ça ».

«Mais j’ai remué mes fesses pour voir ce qu’il faisait», dit-elle. « Il a dit: » Ne bouge pas, je dois faire ça. Si tu restes immobile, nous pouvons aller à Paris « . »

Il lui aurait également dit: « Parce que de cette façon vous pourriez être dans mon film, si je fais ça ».

Mais Dylan a expliqué qu’elle avait désespérément protesté, en disant « ‘Je ne voulais pas qu’il le fasse, maman. Je n’aimais pas ça…. Je ne veux pas en parler. »

Sa mère a emmené Dylan chez un pédiatre pour enregistrer les affirmations de l’enfant de sept ans, et le médecin a informé la police de l’État du Connecticut.

Les services de protection de l’enfance et les flics ont commencé à enquêter sur les abus présumés, mais Allen n’a pas été poursuivi en raison de la fragilité psychologique de Dylan et de son jeune âge.

Elle a été considérée comme un témoin peu fiable par un rapport psychologique préparé par la clinique d’abus sexuels sur enfants de l’hôpital de Yale New Haven, bien que les procureurs aient probablement trouvé un motif d’arrêter Allen pour une agression sexuelle aux 1er et 4ème degrés sur un mineur.

L’auteur de la comédie Allen a refusé de passer un test polygraphique de la police et a plutôt offert ses propres résultats recherchés en privé. Il n’a jamais été arrêté ni poursuivi en justice pour les allégations formulées pour la première fois en 1993.

Allen a nié avec véhémence avoir agressé sexuellement sa fille adoptive et affirme que Mia a entraîné Dylan à fabriquer les allégations parce qu’elle était jalouse de sa relation avec Soon-Yi.

Dans un communiqué publié la semaine dernière, Allen a déclaré: «Ces documentaristes ne s’intéressaient pas à la vérité. Au lieu de cela, ils ont passé des années à collaborer subrepticement avec les Farrows et leurs facilitateurs pour mettre sur pied un travail de hache de guerre criblé de mensonges.

« Woody et Soon-Yi ont été approchés il y a moins de deux mois et n’ont eu que quelques jours pour » répondre « . Bien sûr, ils ont refusé de le faire.

« Comme on le sait depuis des décennies, ces allégations sont catégoriquement fausses. Plusieurs agences ont enquêté sur elles à l’époque et ont constaté que, quoi que Dylan Farrow ait pu être amené à croire, aucun abus n’avait jamais eu lieu. »

Il a affirmé que les producteurs «ont passé des années à collaborer subrepticement avec les Farrows et leurs facilitateurs pour mettre sur pied un travail de hache de guerre criblé de mensonges».

« Il n’est malheureusement pas surprenant que le réseau pour diffuser ceci soit HBO – qui a un contrat de production permanent et une relation commerciale avec Ronan Farrow. Bien que cette pièce de mauvaise qualité puisse attirer l’attention, elle ne change pas les faits », lit-on.

La productrice de la série documentaire Allen v. Farrow, Amy Herdy, affirme avoir contacté Allen dès juin 2018.

Dylan a déclaré à ses partisans dans un communiqué qu’elle avait posté sur Twitter que les images partageaient «la partie la plus vulnérable de qui je suis».

«Ma mère m’a donné cette vidéo quand je suis devenue adulte pour en faire tout ce que je voulais. Elle me montre telle que j’étais alors, une jeune enfant vulnérable.

« J’ai failli ne pas l’offrir aux cinéastes, car être aussi vulnérable en public est absolument terrifiant pour moi. Ma peur en laissant cette cassette se dévoiler est que je mets Little Dylan devant le tribunal de l’opinion publique », a-t-elle poursuivi. .

Dylan a supplié les téléspectateurs de regarder avec « empathie, compassion et ouverture d’esprit et de cœur et de ne pas utiliser cela comme une occasion d’attaquer, de se détourner, de critiquer, de se moquer; ou de fuir davantage » Little Dylan « et, ce faisant, de faire honte et de faire taire le des millions d’enfants maltraités qui souffrent dans le monde aujourd’hui. «

Elle veut que la série en quatre parties «permette à des secrets douloureux de sortir en toute sécurité de leurs placards afin que nous puissions tous guérir et avancer dans la force et la paix.