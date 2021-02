Des images choquantes montrent une paire d’écolières en train de «lyncher» une poupée noire dans un arbre.

Deux étudiants d’une école privée en Australie ont filmé le clip inquiétant après avoir reçu la poupée dans une classe parentale avant de la publier sur les réseaux sociaux.

La vidéo troublante, partagée sur Snapchat, montre les filles accrocher la poupée à un arbre en utilisant leurs chapeaux et a été qualifiée de «raciste» par des téléspectateurs enragés.

Les deux filles, qui seraient en 11e ou 12e année sur les 6 930 $ (3 911 £) par an du Trinity College d’Adélaïde, ont été suspendues pour leurs actions.

Le directeur Nick Hately a déclaré qu’il était « consterné » par le clip, rapporte Daily Mail Australie.

Il a dit, cependant, qu’après une « enquête approfondie », il n’a pas été « motivé par la race ».

Les deux filles ont reçu une poupée chacune à entretenir pendant plus de trois jours dans le cadre d’un projet de «simulateur de bébé».

« L’une de ces poupées était noire tandis que l’autre était blanche », a déclaré M. Hately.

«À la fin de cette rotation, les simulateurs sont éteints et plusieurs étudiants ont pensé qu’il serait amusant de se filmer en maltraitant délibérément les simulateurs.

«Ils ont fait des vidéos d’eux-mêmes en train de se gifler, de frapper les simulateurs sur une table, de les balancer par les bras et de les attacher de leur chapeau à un arbre.

« À l’ère des médias sociaux, un comportement malheureusement médiocre peut avoir des implications étendues. »

Les deux hommes ont été suspendus pour dommages matériels et « discréditation de l’école en partageant la vidéo sur les réseaux sociaux ».

Les filles ont nié que leurs actions étaient à motivation raciste et auraient été « mortifiées » par de telles allégations, selon des rapports. 7Nouvelles.

M. Hately a ajouté: « De toute évidence, le comportement était épouvantable et des conséquences juvéniles et appropriées, une rééducation et un soutien ont été fournis.

«Nous offrons aux étudiants la possibilité de nous faire part de leurs préoccupations.

« Nous adoptons une position ferme contre le racisme. »

Les deux étudiants impliqués dans la vidéo ont été suspendus pour le reste de la semaine dernière, et au début de cette semaine.