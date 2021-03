Des images terrifiantes montrent un cyclone déchirant de nouveaux logements

Une violente tempête a dévasté les habitations après le passage du cyclone Niran à un système de catégorie trois au large de la côte est du Queensland.

La tempête a frappé mardi des maisons avec de fortes pluies et des vents violents dans les lacs Springfields près d’Ipswich, dans le Queensland.

Avec des vents atteignant 130 km / h, des bâches ont été arrachées des chantiers de construction.

Une violente tempête a ravagé les lacs Springfields près d’Ipswich, dans le Queensland, mardi (photo)

Ergon Energy a rétabli l’électricité dans 35 000 foyers depuis lundi après que des vents ont atteint 185 km / h.

Le Bureau of Meterology a déclaré que le cyclon Niran s’était maintenant éloigné de la côte du Queensland, mais qu’il devrait s’intensifier rapidement.

« Niran devrait adopter une voie est-sud-est loin de la côte du Queensland aujourd’hui », a déclaré un porte-parole du Bureau.

« Le système devrait continuer à s’éloigner de la côte du Queensland au cours des prochains jours avant d’approcher la Nouvelle-Calédonie ce week-end. »

Le Bureau of Meterology prédit que le cyclone passera à un système de catégorie quatre d’ici jeudi.

Il n’y a aucun danger direct attendu à proximité des communautés côtières ou insulaires du Queensland.

Les orages violents surviennent après que les habitants du Queensland aient qualifié le Bureau of Meteorlogy de « désaccord sanglant » pour les avoir laissés dans le noir au sujet du cyclone.

Les habitants ont déclaré que le bureau « nous avait terriblement manqué », en fournissant prétendument des avertissements météorologiques inexacts.

«Il y a eu des rafales de plus de 90 km / h et quand on regarde ce qui s’est passé, c’est très différent de ce que disait BOM. Je ne comprends pas comment ils ont pu se tromper », a déclaré Diane Sciacca de Pacific Coast Eco Banana au Cairns Post.

Le Bureau of Meterology a déclaré que le cyclon Niran s’était maintenant éloigné de la côte du Queensland, mais qu’il devrait s’intensifier rapidement (photo)

Le député de Leichhardt, Warren Entsch, a déclaré que le Bureau de la métérologie pouvait « faire beaucoup mieux » en suivant leurs prévisions « effroyables ».

« Toutes les assurances que la BOM m’a données selon lesquelles le fait de déplacer des gars locaux hors de la zone n’aurait aucun impact se sont avérées erronées. »

Un porte-parole de la BoM a défendu leurs avertissements et a déclaré que des informations sur les coups de vent étaient partagées via plusieurs plates-formes depuis vendredi.

«Dès dimanche… une surveillance des cyclones tropicaux pour Cape Flattery à Lucinda, indiquant que des rafales avec des rafales à 100 km / h pourraient se développer».

« Depuis le matin de lundi, le bureau a émis des avertissements mis à jour toutes les trois heures, fournissant à nouveau des informations selon lesquelles des rafales avec des rafales à 100 km / h étaient probables au sujet des franges côtières exposées. »