Des images stupéfiantes montrent l’Europe toujours en feu | Actualité Climatique

Des incendies de forêt vicieux continuent de brûler l’Europe.

Des centaines de pompiers luttent pour contenir un grand incendie de forêt qui fait rage à l’extérieur d’une banlieue d’Athènes pour une deuxième journée, tandis que les incendies se poursuivent en France, en Espagne et au Portugal. Voici quelques-unes des images les plus alarmantes.

La crise climatique a augmenté la saison des incendies de forêt d’environ deux semaines en moyenne à travers le monde, principalement en créant des conditions de poudrière par une chaleur extrême et un temps sec.

Les activités humaines, telles que la gestion forestière et l’allumage délibéré ou accidentel, jouent également un rôle.

Grèce

Près de 500 pompiers luttaient mercredi contre l’incendie près d’Athènes, dont l’horizon est devenu noir mardi à cause des fumées.

Au moins deux personnes ont été hospitalisées pour des problèmes respiratoires et des brûlures mineures.

Plusieurs maisons ont été brûlées dans l’incendie autour du mont Penteli, à 25 km (16 miles) au nord-est de la capitale grecque, ont indiqué des responsables locaux.

Image:

Une femme se couvre le visage alors qu’un feu de forêt brûle à Pallini, près d’Athènes, en Grèce



Image:

Les pompiers tentent d’éteindre un incendie de forêt à Pallini, près d’Athènes





Image:

Un hélicoptère de lutte contre les incendies fait une goutte d’eau alors qu’un incendie de forêt brûle dans la banlieue de Pikermi à Athènes, Grèce





Image:

Un avion Canadair fait une goutte d’eau alors qu’un incendie de forêt brûle dans la banlieue de Pikermi à Athènes, Grèce



Espagne

Jose Luiz Gutierrez, directeur des incendies du district de Castillo de Leon, dans le nord-ouest de l’Espagne, a déclaré à Hannah Thomas-Peter de Sky News que la saison des incendies s’aggrave à cause du changement climatique.

Il a décrit comment cela a commencé de plus en plus tôt dans l’année, et comment cette année en particulier a été alimentée par une “tempête parfaite” de chaleur élevée, de vents et de sécheresse.

Il a déclaré que la sévérité des conditions était “complètement nouvelle” pour ses pompiers, même ceux qui font le travail depuis 40 ans.

Image:

Les pompiers travaillent sur le site d’un incendie de forêt alors que l’Espagne connaît sa deuxième vague de chaleur de l’année, à Faramontanos de Tabara, en Espagne



Image:

Cette photographie capture la détresse humaine des incendies alors qu’une femme fait des gestes pendant que les pompiers s’attaquent à un incendie de forêt à Faramontanos de Tabara, en Espagne



Image:

À proximité, des gens travaillent pour éteindre un incendie alors que des incendies de forêt se rapprochent d’une maison



Image:

Une chèvre morte gît sur le sol après un incendie de forêt dans une ferme à San Martin de Tabara, au nord-ouest de l’Espagne



France

Les enquêteurs enquêtant sur l’allumage délibéré présumé de ce qui est devenu un incendie de forêt qui fait rage dans le sud-ouest de la France ont arrêté un homme pour interrogatoire.

L’un des incendies, déchirant les bois au sud de Bordeaux, est soupçonné d’avoir été déclenché délibérément. Un automobiliste a déclaré aux enquêteurs qu’avant de s’arrêter et de tenter en vain d’éteindre les flammes, il a vu un véhicule s’éloigner à toute allure de l’endroit où l’incendie s’était déclaré, a indiqué le parquet de Bordeaux.

Dans la région de la Gironde, dans le sud-ouest de la France, deux incendies massifs se nourrissant de forêts de pins sèches par l’amadou ont également forcé des dizaines de milliers de personnes à fuir leurs maisons et leurs lieux de vacances d’été depuis qu’ils ont éclaté le 12 juillet.

Image:

Un incendie a incendié des arbres dans un camping détruit par un incendie majeur au Pyla-sur-Mer



Image:

Des incendies dans la même région de Pyla-sur-Mer, en Girdonde, ont brûlé cette moto au sol



Regardez le Daily Climate Show à 15h30 du lundi au vendredi et The Climate Show avec Tom Heap le samedi et le dimanche à 15h30 et 19h30.

Le tout sur Sky News, sur le site Web et l’application Sky News, sur YouTube et Twitter.

L’émission étudie comment le réchauffement climatique modifie notre paysage et met en évidence des solutions à la crise