Le canal de Suez est la route maritime la plus rapide entre l’Asie et l’Europe et est l’une des voies de navigation les plus utilisées au monde.

Mardi matin, le navire Ever Given de 200 000 tonnes en détresse s’est coincé sur la voie de navigation au milieu de vents violents et d’une féroce tempête de poussière et continue de tourner au ralenti à l’entrée du canal.

