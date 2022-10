Des images sorties clandestinement d’Iran montrent que les forces de sécurité mondiales ne veulent pas être révélées | Nouvelles du monde

Les gens se cachent dans les ruelles et dans les portes, alors que le bruit des coups de feu les fait courir pour se mettre à l’abri.

Il est tard dans la soirée à Urmia, une ville de l’ouest L’Iranet une confrontation entre des manifestants antigouvernementaux et la police iranienne est sur le point de tourner mal.

Un jeune garçon est touché par une balle. Dans le chaos de la nuit noire, il est soulevé par des personnes proches de lui, son sang coulant dans la rue, et transporté d’urgence à l’hôpital.

Les médecins tentent de le sauver, mais Abdullah Mohammed Pour, 16 ans, meurt des suites de ses blessures, dernière victime des manifestations à travers l’Iran.

Image:

Abdullah Mohammed Pour



Les forces de sécurité iraniennes ne veulent pas que le monde extérieur voie les images de cette nuit, mais la bravoure d’un témoin oculaire a fait en sorte qu’elles le fassent.

La preuve vidéo qui montre que cela se déroule a été sortie clandestinement d’Iran et donnée à Sky News par un Kurde iranien, Mohammed Ahmadi.

S’il avait été attrapé, sa vie aurait été en danger. Il a pris le risque, afin que le monde puisse voir ce qui se passe à l’intérieur de l’Iran.

Image:

Alistair Bunkall s’entretient avec Mohammed Ahmadi



« Des matraques, des gaz lacrymogènes… puis des coups de feu »

“Personne ne s’attendait au Basij [paramilitary force] pour faire ça, [shoot at protesters] car ce n’était pas leur travail.

“Il y avait une police anti-émeute spéciale déployée ce soir-là pour empêcher les gens de manifester, nous avons donc été très surpris lorsque les coups de feu sont venus de la base Basij. C’était aléatoire, ils avaient tout prévu.

“Les gens pensaient que s’ils [the riot police] voulaient arrêter la manifestation alors ils utilisaient tout au plus des matraques ou des gaz lacrymogènes, mais quand les Basijis ont commencé à tirer, ils ont paniqué. »

Le lendemain matin, une foule en colère s’est rassemblée à la mosquée de la ville. Le corps d’Abdullah a été transporté pour être enterré avec un deuxième homme qui est également mort la nuit précédente.

Image:

Des personnes en deuil indignées envahissent les rues pour les funérailles d’Abdullah Mohammed Pour, 16 ans



Des centaines de personnes se sont rendues au cimetière pour pleurer avec les familles. Certains sont vus dans les vidéos debout dans un silence respectueux, d’autres scandent “mort au dictateur”.

Autour de sa tombe, des hommes pleurent de chagrin et de deuil.

On estime que plus de 200 personnes ont été tuées et des milliers blessées et détenues depuis le début des manifestations après la mort d’une jeune femme kurde iranienne, Mahsa Aminien septembre.

Elle a été arrêtée par la police des mœurs iranienne pour avoir porté incorrectement son hijab et est décédée en détention. Les autorités iraniennes affirment qu’elle avait des problèmes de santé préexistants, mais sa famille a déjà dit à Sky News qu’elle avait été torturée.

La violence à Urmia s’est poursuivie une deuxième nuit.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





1:18

Des manifestants en Iran sont vus fuyant des coups de feu à partir de séquences plus enregistrées



“Après l’enterrement, les gens sont rentrés chez eux et les magasins ont été fermés ce jour-là en signe de protestation”, raconte Mohammed.

“Au crépuscule, j’ai vu des jeunes sortir, principalement des adolescents. Le nombre a augmenté, les gens marchaient juste, il n’y avait pas de protestation ou de chants.

“Il était environ 19h30 ou 20h lorsque j’ai entendu le bruit des balles pour la première fois. Je suis sorti et il y avait un crépitement constant de coups de feu.

“Les jeunes allaient et venaient dans les rues. Il était évident qu’il n’y avait pas de véritable protestation, mais le Basij a commencé à tirer.

“Les gens à l’extérieur de la base Basij ont eu peur parce qu’il y avait une embuscade. Ils se sont enfuis dans les ruelles de chaque côté de la rue.”

Lire la suite:

Des manifestations de masse et des bâtiments gouvernementaux attaqués – des preuves en ligne montrent ce qui se passe en Iran

Doigts et ongles arrachés

Cette nuit-là, certains des amis de Mohammed ont été arrêtés et torturés – ils ont été battus, et il dit que l’un d’eux s’est fait arracher les ongles des doigts et des orteils. Ils sont toujours en prison.

Les deux jours de répression violente à Ourmia ont fait trois morts et de nombreux blessés parmi les manifestants.

Pour se venger, des manifestants ont pris d’assaut le poste de police de Basij, emportant des meubles et les brûlant dans les rues.

La vidéo et l’interview clandestines de Mohammed montrent un instantané de 48 heures d’une seule ville, pendant plus de 40 jours de protestation nationale en cours.

Les forces de sécurité iraniennes ont eu recours à une tactique éprouvée : la violence. Mais ça ne marche pas.