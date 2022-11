Des images secrètes révèlent les conditions dans les zoos en bordure de route de l’Ontario

TORONTO-

Mon intérêt pour les zoos en bordure de route a commencé avec un e-mail d’un ancien collègue en avril dernier. Cela m’a alerté des nouvelles d’une annonce immobilière comme je n’en avais jamais vu. Un zoo à vendre (!) dans le sud-ouest de l’Ontario; une opération clé en main qui comprenait 450 mammifères, oiseaux et reptiles… et un casse-croûte.

J’ai trouvé le pitch de l’agent immobilier pour Greenview Aviaries Park and Zoo sur YouTube. “Il y a de tout ici, des canards et des cygnes aux littéralement lions, tigres et ours”, a-t-il proposé.

Et tout cela pour la coquette somme de 4,5 millions de dollars, une aubaine par rapport aux prix de l’immobilier à Toronto. Mais la liste m’a fait réfléchir – n’importe qui pourrait-il acheter ou exploiter un zoo en Ontario?

Étonnamment, dans de nombreuses régions de la province, la réponse est oui.

Greenview Aviaries – comme au moins une douzaine d’autres installations en Ontario – est ce qu’on appelle parfois un zoo en bordure de route. Ces opérations, allant de collections d’animaux délabrées à de plus grands sites établis, ne sont souvent accréditées par aucune association de surveillance. Et en Ontario, tous les zoos n’ont pas de permis.

Camille Labchuk, directrice générale d’Animal Justice, le décrit ainsi : « L’Ontario, c’est le Far West. Il n’y a presque aucune surveillance sur les zoos. Il n’y a aucun règlement et aucune licence requise pour créer un zoo. Je ne peux donc pas construire de terrasse dans mon jardin sans permis, mais je pourrais ouvrir un zoo et le remplir d’animaux sauvages, dangereux et exotiques.

« Nous devons nous rappeler que pour nous, il ne s’agit que de quelques minutes de marche et de divertissement momentané. Mais pour les animaux, c’est toute une vie de difficultés psychologiques et physiques », a-t-elle déclaré.

W5 s’est associé à deux organisations – Animal Justice et World Animal Protection – pour exposer les conditions parfois inférieures aux normes et dangereuses dans bon nombre de ces installations.

Au cours de l’été, les deux organisations ont envoyé des enquêteurs, se faisant passer pour des touristes, dans les zoos de la province. Ils ont chacun collecté des centaines de photos et de clips vidéo documentant les préoccupations en matière de bien-être animal et de sécurité publique dans les installations.

L’automne dernier, World Animal Justice a publié un rapport public et a déposé une plainte concernant 11 installations auprès de l’Inspection provinciale du bien-être animal, énumérant les violations potentielles du Règlement sur les normes de soins de l’Ontario.

Parmi leurs préoccupations, les enclos sous-dimensionnés qui empêchent les animaux de s’engager dans des mouvements et des comportements naturels, l’hébergement d’animaux sociaux dans des conditions d’isolement et la mauvaise construction des enclos qui pourraient entraîner des évasions d’animaux.

Michèle Hamers, Wildlife Campaign Manager à World Animal Protection, a visité les lieux.

“La plupart de ces zoos gardent les animaux dans des conditions très stériles, des sols très durs, aucun enrichissement, de très petites cages”, a-t-elle déclaré à W5.

“L’un des moments les plus effrayants pour moi a été de voir un enclos avec trois tigres et la clôture de l’enclos, beaucoup trop basse pour que ces tigres soient gardés derrière.”

L’Ontario a une histoire d’évasions de zoos en bordure de route. Ceux-ci incluent une évasion de kangourou du zoo de Papanack Park à Wendover, en Ontario. en 2021. Il a erré sur une route voisine et est mort plus tard. En 2016, un lion s’est échappé de ce même zoo et a dû être abattu par les gardiens du zoo.

Mark Drysdale, qui a exploité trois zoos en Ontario, connaît les défis liés aux soins aux animaux exotiques.

« Les choses peuvent toujours mal tourner. Bien sûr qu’ils le font », a-t-il déclaré.

Première exploitation de Drysdale à Wainfleet, en Ontario. a été fermé au public par les autorités de santé publique de la région de Niagara en raison de problèmes de sécurité découlant de 17 incidents documentés de morsures et de griffures.

Les services provinciaux de protection des animaux de l’Ontario inspectent les installations, enquêtent sur les plaintes et essaient de faire respecter les lois provinciales sur la protection des animaux.

Mais comme les exploitants de zoos de l’Ontario ne sont pas tenus d’être titulaires d’un permis, il appartient en grande partie aux municipalités individuelles de décider si elles veulent restreindre ou autoriser la possession d’animaux exotiques.

Après avoir rencontré l’opposition de la communauté à son zoo de Wainfleet, Drysdale a déplacé ses animaux à Grand Bend, puis à Maynooth, en Ontario. Chacune des municipalités de ces villes a fini par adopter des règlements sur les animaux exotiques pour aider à forcer la fermeture de ses installations.

« Nous avons eu ces incidents qui ont fait de moi l’ennemi. Les gens se sont jetés dessus. Et tout d’un coup, vous savez, vous êtes le méchant », a déclaré Drysdale à W5.

Ce qui sépare la plupart des zoos en bordure de route de leurs cousins ​​plus connus comme le zoo de Toronto, c’est l’accréditation – le respect des normes de l’industrie établies par les zoos et aquariums accrédités du Canada, également connus sous le nom de CAZA.

Gabriela Mastromonaco est directrice principale des sciences de la faune au zoo de Toronto.

«Ce serait idéal si nous pouvions faire en sorte que toutes ces installations non accréditées deviennent des installations accréditées. Cela va prendre du temps, de l’énergie et des ressources dont je sais qu’elles ne sont pas là en ce moment », a-t-elle déclaré.

Mais certains propriétaires de zoos en bordure de route – comme Alicia Patten de Greenview Aviaries, l’installation qui a été mise en vente plus tôt cette année – souhaitent respecter les normes d’accréditation. Ce zoo était l’un des 11 nommés dans la récente plainte de Protection mondiale des animaux auprès du gouvernement de l’Ontario.

«Beaucoup de choses doivent être changées. Il doit être plus structuré pour la sécurité de tous », a déclaré Patten à W5, faisant référence aux conditions de son zoo récemment acheté.

« Nous travaillons avec l’AZAC et sommes prêts à essayer d’être accrédités par eux, un long processus énorme. Mais je m’engage à le faire. »

Gabriela Mastromonaco du zoo de Toronto comprend que l’accréditation peut ne pas être immédiatement réalisable pour tous les zoos.

“Nous devons continuer à essayer de protéger ces animaux avec une législation, avec d’autres types de soutien et avec des personnes, des communautés et des professionnels attentionnés”, a-t-elle déclaré.

Et bien qu’il n’y ait pas d’horizon pour l’octroi de licences aux zoos en Ontario, un projet de loi fédéral, S-241, connu sous le nom de Loi Jane Goodall, fait son chemin au Sénat fédéral. Si la S-241 devient loi, elle empêchera les propriétaires d’acquérir et d’élever des animaux dans des installations non agréées.

Un an après avoir quitté le secteur des zoos, même Mark Drysdale convient qu’une législation provinciale ou fédérale serait en fait utile aux propriétaires de zoos non agréés de l’Ontario.

“La plupart des gens que je connais qui ont ces animaux qui sont des gens sensés, disent-ils tous, si nous connaissions les règles, nous pourrions contourner les règles.”

