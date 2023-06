Des images satellites montrent que la Russie déploie des DAUPHINS ESPIONS pour attaquer des plongeurs ukrainiens dans la dernière tactique bizarre de Poutine

Des images SATELLITE ont révélé que la Russie déploie des dauphins espions pour secouer les plongeurs ukrainiens.

La tactique bizarre de Vladimir Poutine est passée sous la surveillance des chefs d’espionnage britanniques alors que leurs informations semblaient montrer une sécurité renforcée à la base de la flotte de la mer Noire.

Vladimir Poutine déploie des dauphins entraînés par l’armée, selon le ministère de la Défense Crédit : Mikhaïl Semenov/The Siberian Times

Une carte du monde montrant où se trouve le port de Sébastopol Crédit : MOD/Twitter

Imagerie satellite montrant le port de Sébastopol occupé par la flotte de la mer Noire Crédit : MOD/Twitter

Un dauphin militaire russe photographié à Sébastopol en 1990 Crédit : The Siberian Times

La Russie déploie également des animaux marins dans l’Arctique Crédit : Mikhaïl Semenov/The Siberian Times

La force navale du sud de la Russie est située dans le port de Sébastopol en Crimée et pourrait devenir une cible majeure de la contre-offensive ukrainienne, a-t-on rapporté.

En conséquence, Poutine, désespéré, a empilé « des couches de filets et de barrages » à l’entrée des ports, a déclaré l’agence britannique de renseignement de la défense.

Des images à vol d’oiseau du port stratégique le montraient jonché de barrières de fortune ainsi que d’un tas d’enclos de mammifères marins.

Selon le ministère de la Défense, les enclos abritaient des « dauphins espions ».

« Depuis l’été 2022, la marine russe a investi dans des améliorations majeures de la sécurité de la base principale de la flotte de la mer Noire à Sébastopol », a déclaré le ministère de la Défense.

« Cela comprend au moins quatre couches de filets et de barrages à travers l’entrée du port.

« Au cours des dernières semaines, ces défenses ont très probablement été renforcées par un nombre accru de mammifères marins entraînés.

« L’imagerie montre un quasi-doublement des enclos de mammifères flottants dans le port, qui contiennent très probablement des dauphins à nez de bouteille. »

Les ressources sous-marines hautement qualifiées font partie d’un programme d’espionnage militaire qui remonte à l’effondrement de l’Union soviétique en 1991.

Mais le développement des mammifères a considérablement augmenté depuis et a joué un rôle clé dans le sabotage lorsque la Russie a occupé la péninsule en 2014.

Le ministère de la Défense a affirmé que les animaux étaient maintenant entraînés pour attaquer les plongeurs ukrainiens.

Un porte-parole a déclaré: « La Russie a formé des animaux pour une série de missions, mais ceux qui sont hébergés dans le port de Sébastopol sont très probablement destinés à contrer les plongeurs ennemis.

« Dans les eaux arctiques, la marine utilise également des bélugas et des phoques. »

Cela survient alors que des dauphins entraînés par l’armée ukrainienne sont morts « patriotiquement » après avoir apparemment entamé une grève de la faim lorsqu’ils ont été saisis par des Russes.

Au fur et à mesure que les revendications émergeaient, la Russie a semblé riposter de la manière la plus étrange possible.

Une source de sécurité russe a accusé l’Ukraine d’utiliser des « filets illégaux » et des bateaux de pêche pour braconner la vie marine – dont près de 50 dauphins – des côtes russes.

Il a déclaré: « Les gardes-frontières ont réussi à relâcher 161 limandes, quatre crabes et trois requins de la mer noire – mais 46 dauphins sont morts. »

Dans les années 1970, les grands dauphins ukrainiens étaient entraînés pour effectuer des missions marines et étaient capables de poser des bombes sur des navires et d’attaquer des plongeurs avec des fusils attachés à la tête.

Borys Babin, le représentant du gouvernement ukrainien en Crimée, a révélé qu’ils étaient morts et a affirmé qu’ils l’avaient fait en refusant de suivre les ordres ou de manger de la nourriture fournie par les « envahisseurs russes ».

Il a déclaré: « Les dauphins, entraînés par les forces navales ukrainiennes à Sébastopol, communiqueraient avec leurs entraîneurs au moyen de sifflets spéciaux.

« Les animaux dressés ont non seulement refusé d’interagir avec les nouveaux entraîneurs russes, mais ont refusé de se nourrir et sont morts quelque temps plus tard.

« De nombreux soldats ukrainiens ont pris leur serment et leur loyauté beaucoup moins au sérieux que ces dauphins. »

Le député de la Douma russe Dmitry Belik a affirmé que tous les dauphins de combat qui ont servi dans les forces navales ukrainiennes avaient été vendus à des entités commerciales ou étaient morts de causes naturelles.

« On ne peut parler d’aucun patriotisme ukrainien en ce qui concerne les dauphins de combat parce que sous l’Ukraine, les dauphins des forces spéciales… étaient entièrement impliqués dans des activités commerciales, pas dans des opérations sous-marines », a-t-il déclaré.

L’équipage du YaMK-0041, le bateau que la Russie accuse de braconnage de dauphins, a été arrêté et le capitaine risque jusqu’à cinq ans de prison s’il est reconnu coupable de braconnage.

« La détention du navire ukrainien a évité des dommages majeurs à l’écologie de la mer Noire », a déclaré le FSB.

« Les gardes-frontières de Crimée ont tiré plus de 9 300 mètres (30 500 pieds) de filets de pêche hors de la mer et ont sauvé 161 limandes, trois requins-roussettes et quatre crabes verts.

« Ils ont été remis dans leur habitat naturel. »

En 2019, des pêcheurs norvégiens ont intercepté un béluga portant un harnais, qui aurait été entraîné par les forces russes Crédit : AFP

La Russie a accusé l’Ukraine d’avoir envoyé des filets de pêche illégaux près de la Crimée pour braconner des dauphins pour son régime Crédit : East2west News