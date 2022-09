Des images satellites montrent le renforcement militaire de l’Érythrée près du Tigré

L’Érythrée a combattu aux côtés de l’Éthiopie contre les forces du Tigré. Il rejette les allégations selon lesquelles ses soldats auraient commis certaines des pires atrocités du conflit qui a commencé fin 2020. Des témoins en Érythrée ont déclaré ce mois-ci à l’Associated Press que des personnes, notamment des étudiants et des fonctionnaires, étaient rassemblées dans tout le pays et envoyées se battre dans le nouvelle offensive.

L’Érythrée est l’un des pays les plus fermés au monde aux journalistes indépendants, et les images de là liées à la guerre en Éthiopie sont rares.

L’envoyé américain dans la Corne de l’Afrique, qui a pressé les parties éthiopienne et tigréenne d’arrêter les combats et de tenir des pourparlers de paix, a déclaré aux journalistes la semaine dernière que Washington suivait les mouvements de troupes érythréennes à travers la frontière.

“Ils sont extrêmement préoccupants et nous le condamnons”, a déclaré Mike Hammer. “Tous les acteurs étrangers externes doivent respecter l’intégrité territoriale de l’Éthiopie et éviter d’alimenter le conflit.”

On estime que la guerre au Tigré a tué des dizaines de milliers de personnes et laissé des millions de personnes dans la région sans services de base comme le téléphone, l’électricité et les services bancaires pendant plus d’un an. Les journalistes indépendants et les chercheurs en droits de l’homme sont interdits de séjour dans la région.