Des images satellites montrent la dévastation causée par l’effondrement du barrage de Kakhovka

Les inondations massives qui ont balayé le sud de l’Ukraine cette semaine après la rupture d’un barrage majeur sur la ligne de front de la guerre ont pu être vues depuis l’espace. Les images avant et après des satellites de Maxar Technologies montrent que des villes et des villages entiers ont été touchés. Des milliers de personnes dans la région de Kherson ont été évacuées de leurs maisons, dont beaucoup ont été submergées par les eaux tumultueuses de l’un des plus grands réservoirs d’Ukraine.