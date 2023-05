Des images satellites montrent Bakhmut réduit en ruines fumantes | Nouvelles du monde

Les combats à Bahmut font rage depuis un an maintenant (Photos : AP) De nouvelles images satellites révèlent l’étendue de la dévastation à Bakhmut, où des mois de combats brutaux entre les troupes ukrainiennes et russes ont vu les deux parties l’étiqueter de « hachoir à viande ». La ville, qui abritait 70 000 personnes avant que Vladimir Poutine ne lance son invasion, est devenue le terrain de combat le plus meurtrier d’Europe depuis Deuxième guerre mondiale. La Russie la considère comme un tremplin vers deux grandes villes qu’elle convoite depuis longtemps dans la région de Donetsk, Kramatorsk et Sloviansk, dans le but éventuel de conquérir le reste de la région du Donbass. Kiev salue depuis des jours des succès sur le champ de bataille autour de la ville qui pourraient éventuellement piéger les forces de Wagner à la tête de l’attaque russe à l’intérieur. Les photos, capturées par Maxar Technologies, montrent des immeubles d’appartements, des écoles, des magasins, ainsi que le théâtre de la ville réduit en ruines fumantes. Les gains de l’Ukraine se sont accompagnés d’une profonde scission publique au sein des forces russes entre Wagner et l’armée russe régulière. Les ruines dévastées de Bakhmut, décrites par les deux camps comme un «hachoir à viande», seraient le seul prix de Moscou pour son énorme offensive hivernale qui a échoué ailleurs le long du front. Kiev dit avoir lancé des avancées locales autour de Bakhmut en prélude à une prochaine grande contre-offensive qui, espère-t-il, renversera la tendance contre l’invasion russe de 15 mois. Une école démolie et des immeubles d’appartements fumants à Bakhmut, en Ukraine (Photos: Maxar Technologies via AP)

La ville est le théâtre des combats les plus meurtriers depuis la Seconde Guerre mondiale (Photo : Maxar Technologies via AP) Des soldats ukrainiens tirent un canon près de Bakhmut, une ville de l’est où se déroulent de féroces combats contre les forces russes (Photo: AP)



De la fumée s’élève des bâtiments anéantis par les tirs d’artillerie (Photo: AP) Le chef de Wagner, Yevgeny Prigozhin, a déclaré que ses forces progressaient toujours, sur le point de pousser les troupes ukrainiennes hors de leur dernier pied dans la zone bâtie à la périphérie ouest de la ville. Plus: Tendance

Mais il accuse les commandants des forces régulières russes d’avoir abandonné les terrains au nord et au sud de la ville, augmentant le risque que les troupes à l’intérieur soient encerclées. « Malheureusement, des unités du ministère russe de la Défense se sont retirées jusqu’à 570 mètres (1 880 pieds) au nord de Bakhmut, exposant nos flancs », a déclaré Prigozhin jeudi. Nommant le ministre de la Défense Sergueï Choïgou et le chef d’état-major général Valery Gerasimov, il a ajouté: «Je lance un appel à la haute direction du ministère de la Défense – publiquement – ​​parce que mes lettres ne sont pas lues. « S’il vous plaît, n’abandonnez pas les flancs. » La ville abritait 70 000 personnes avant l’invasion (Photo : Maxar Technologies via AP)

Le ministère russe de la Défense a reconnu certains retraits de positions près de Bakhmut au cours de la semaine dernière, mais dément les affirmations de Prigozhin selon lesquelles les flancs s’effondrent ou qu’il a retenu des munitions de Wagner. Kiev affirme que sa tactique consiste à attirer les forces russes dans la ville, afin d’affaiblir les défenses de première ligne de la Russie ailleurs avant son contre-assaut prévu. « Les troupes de Wagner sont montées à Bakhmut comme des rats dans une souricière », a déclaré Oleksander Syrskyi, commandant des forces terrestres ukrainiennes, aux troupes de première ligne dans une vidéo qu’il a publiée cette semaine sur les réseaux sociaux. «En utilisant le principe de la défense active, nous recourons à des actions de contre-offensive dans certaines directions près de Bakhmut. L’ennemi a plus de ressources, mais nous détruisons ses plans. Alors que la contre-offensive de Kiev se profile, la Russie a repris ses frappes de missiles et de drones à travers l’Ukraine ce mois-ci après une accalmie de près de deux mois. Des vagues d’attaques surviennent maintenant plusieurs fois par semaine, le rythme le plus intense de la guerre. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected] Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

