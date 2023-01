Des images satellites de caca d’oiseau aident les scientifiques à découvrir une colonie de pingouins en Antarctique

Les taches de caca sont dégoûtantes. À moins que vous ne les trouviez dans des images satellites de l’Antarctique. Ensuite, ils sont une découverte scientifique en attente de se produire. C’est la voie empruntée récemment par une équipe de scientifiques du British Antarctic Survey (BAS). Les chercheurs ont trouvé une nouvelle colonie de manchots empereurs à l’extrémité ouest du continent blanc via des images satellites de taches brunes de guano (ce qui signifie des marques de fèces) laissées par 500 de ces oiseaux majestueux. Voici comment ils ont fait cette découverte fascinante.

Les scientifiques ont découvert la colonie en utilisant la technologie de cartographie par satellite. Ils ont analysé les images de la mission satellite Copernicus Sentinel-2 de la Commission européenne et les ont comparées aux images haute résolution du satellite Maxar WorldView-3. Ils ont confirmé la présence de taches brunes de guano laissées par les oiseaux, les utilisant pour localiser la colonie à Verleger Point dans l’ouest de l’Antarctique. La découverte est financée par UKRI-NERC avec une contribution du Fonds mondial pour la nature (WWF) dans le cadre du projet Wildlife From Space.

Les manchots empereurs sont situés dans des zones reculées et inaccessibles difficiles à étudier. Les taches de guano, au contraire, sont de couleur brune et donc plus faciles à identifier le long de la glace et de la roche. Ainsi, les scientifiques du BAS ont recherché de nouvelles colonies en scannant des images satellites à la recherche de restes de caca. Ils sont à l’œuvre depuis 15 ans. Sentinel-2 collecte des images de l’Antarctique depuis 2016 à la demande du Comité scientifique pour la recherche en Antarctique (SCAR).

L’auteur principal, le Dr Peter Fretwell, qui étudie la faune depuis l’espace au BAS, a déclaré dans un communiqué qu’il s’agissait « d’une découverte passionnante. Les nouvelles images satellites du littoral de l’Antarctique nous ont permis de trouver de nombreuses nouvelles colonies. Et bien que ce soit une bonne nouvelle, comme beaucoup de sites récemment découverts, cette colonie est petite et dans une région durement touchée par la récente fonte de la banquise.”

Cette découverte porte à 66 le nombre total de colonies connues de manchots empereurs. La moitié d’entre elles ont été découvertes grâce à l’imagerie satellitaire. La prise de vue qui a confirmé la découverte est une image WorldView-3 de résolution 30 cm du site du 18 octobre 2021.

Les manchots empereurs dépendent de la banquise comme principal lieu de reproduction. Cependant, ils risquent de perdre cet habitat en raison des projections de changement climatique. Des études récentes suggèrent que si les tendances actuelles au réchauffement se poursuivent, 80 % des colonies de manchots empereurs pourraient être quasi éteintes d’ici la fin du siècle.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici