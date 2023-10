Les responsables du gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard affirment maintenant qu’environ 13 pour cent de la superficie forestière de l’Île a été touchée par les vents extrêmement violents qui ont accompagné la tempête post-tropicale Fiona en septembre 2022.

« Touché » par Fiona dans cette affaire représente des terres forestières où au moins 70 pour cent des arbres ont été abattus, ont déclaré jeudi les députés du comité de l’environnement de la province.

La partie est de la province s’est retrouvée avec 18 pour cent de ses terres forestières touchées, comparativement à 12 pour cent dans le centre de l’Île-du-Prince-Édouard et seulement 5 pour cent dans la partie ouest de la province.

« Cela ne veut pas dire que chaque morceau de bois dans cette zone est détruit par le vent, mais ce sont les zones les plus touchées », a déclaré Kate MacQuarrie, directrice des forêts, de la pêche et de la faune au ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de l’Action climatique. .

La différence est plus évidente lorsqu’elle est divisée en régions plus petites, a déclaré MacQuarrie aux députés.

Environ 28,9 pour cent de la superficie forestière de la côte nord de l’Île-du-Prince-Édouard comptait au moins sept arbres sur dix tombés par le vent, tandis que le pourcentage dans l’Est de Prince n’était que de 1,6 pour cent.

Elle a noté que certaines zones boisées « pourraient tout simplement ne pas être possibles à récupérer étant donné le temps et les coûts qui y sont associés. C’est navrant, mais je trouve un certain réconfort en sachant que… nos forêts sont résilientes et qu’au cours de leur durée de vie, elles se rétabliront. «

Une carte des zones boisées de l’Île-du-Prince-Édouard, avec de petites taches rouges montrant où au moins 70 pour cent des arbres d’une forêt ont été abattus par Fiona. Les chiffres montrent les limites des images satellite utilisées pour analyser la perte de bois. (Gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard)

Les nouvelles données proviennent de l’analyse de 16 images satellite haute définition de l’île commandées par la province après le passage de Fiona sur les Maritimes.

Les responsables forestiers ont utilisé les données pour commencer à planifier comment compenser la perte d’arbres, qui représentent non seulement un habitat faunique et un captage du carbone pour la province, mais aussi de l’argent et des cents pour les quelque 16 000 propriétaires de lots boisés de l’Île-du-Prince-Édouard.

MacQuarrie a déclaré que les efforts de récupération sur les terres publiques ont commencé dans les zones présentant un degré élevé de chablis de résineux, dans le but de réduire les risques d’incendies de forêt et de récupérer une certaine valeur pour le bois.

Jusqu’à présent, les entrepreneurs ont parcouru environ 244 hectares de terres publiques, pour un coût net pour la province de 340 000 $ une fois le bois récupéré vendu.

Une opération de récupération a été menée dans un boisé de l’Île-du-Prince-Édouard l’hiver dernier. (Shane Hennessey/CBC)

Le ministère ne dispose d’aucune ventilation quant à l’ampleur de la récupération effectuée sur des terres privées, à l’exception de 460 hectares pour lesquels la province a fourni des incitatifs à la récupération.

Les incitations s’élèvent en moyenne à 1 140 $ par hectare. MacQuarrie a noté qu’à ce coût, il faudrait 39 millions de dollars pour récupérer toutes les terres privées classées comme « affectées par Fiona ».

« Les décisions réelles appartiennent aux propriétaires de lots boisés privés individuels quant à ce qu’ils veulent faire sur leurs propres terres », a-t-elle déclaré aux députés. « Certaines zones seront donc récupérées. Les propriétaires de boisés de certaines zones choisiront de ne pas le faire pour diverses raisons.

Replanter les terres est une autre affaire.

La province augmente de 30 pour cent la production de jeunes arbres à sa pépinière J. Frank Gaudet, car elle prévoit une demande plus élevée de projets de reboisement dans les années à venir.

Un semoir mécanisé est montré utilisé à la pépinière J. Frank Gaudet sur une photo d’archives de 2018. À cette époque, la pépinière provinciale mettait chaque année 700 000 plants à la disposition des boisés de l’Île. (Randy McAndrew/CBC)

MacQuarrie a déclaré qu’une attention particulière est portée aux types d’arbres qui devraient être cultivés à cette fin, notant que le chêne rouge et le sorbier sont des variétés qui devraient bien pousser compte tenu des projections actuelles sur la façon dont le changement climatique affectera l’île.

Cependant, le changement climatique va également accroître le sort des nuisibles, a-t-elle ajouté.

« Une maladie appelée flétrissement du chêne progresse vers le nord… [and] l’agrile du frêne est à nos portes au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse.

Quant au risque d’incendies de forêt dans certaines parties de la province où les débris d’arbres sèchent sur le sol forestier, MacQuarrie a déclaré qu’elle en était consciente, mais « ce n’est pas ce qui m’empêche de dormir la nuit en ce moment ».

Cet été, des planteurs d’arbres se rendent dans une zone forestière du parc national de l’Île-du-Prince-Édouard. Les zones boisées de la côte nord de la province ont subi le plus de dégâts à cause des vents de Fiona, selon les images satellite. (Soumis par le parc national de l’Île-du-Prince-Édouard)

Elle a déclaré que les incendies provoqués par la foudre sont beaucoup plus rares ici que dans l’ouest et le nord du Canada, et que tout incendie qui se déclare à l’Île-du-Prince-Édouard a tendance à être maîtrisé par le « paysage très fragmenté ici — beaucoup de champs, beaucoup de routes, beaucoup de feux naturels ». pauses. »

MacQuarrie a également déclaré que la province avait formé davantage de pompiers forestiers et renforcé ses mesures de prévention.

« Si les gens sont intelligents, le nombre d’incendies restera faible », a-t-elle déclaré. « Notre capacité de réponse est à un niveau record. »