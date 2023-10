Les images satellite prises lundi matin montrent l’ampleur considérable de l’une des principales avancées d’Israël dans le nord de Gaza, où des centaines de véhicules blindés ont franchi des kilomètres au-delà de la frontière pour atteindre les zones urbaines à la périphérie de la ville de Gaza.

Source : Image satellite de Planet Labs Par le New York Times

Jusqu’à présent, Israël n’a pas réussi à lancer une attaque terrestre rapide et écrasante à laquelle s’attendaient de nombreux analystes. Mais les images, prises lundi matin par Planet Labs, une société de satellites commerciaux, montrent une force d’invasion importante : de nombreux groupes de dizaines de véhicules blindés traversant des champs ouverts et se rassemblant dans les espaces urbains.

L’image donne l’image la plus claire à ce jour de l’ampleur avec laquelle l’une des principales lignes de l’invasion israélienne s’est déplacée vers Gaza et des destructions qu’elle a provoquées. Des véhicules israéliens sont visibles aussi loin au sud que dans le quartier d’Al Karama, au nord de la ville de Gaza. Des vidéos diffusées par l’armée israélienne montraient auparavant des lignes de chars opérant près de la zone frontalière.

De nombreux bâtiments voisins semblent avoir été gravement endommagés, voire complètement détruits par les frappes aériennes. Des centaines de cratères résultant des frappes aériennes et des bombardements sont visibles, notamment dans les maisons et sur les routes, et des immeubles d’habitation ont été rasés.

Plus de 8 000 personnes ont été tuées à Gaza, dont beaucoup d’enfants, selon le ministère de la Santé dirigé par le Hamas à Gaza, depuis qu’Israël a commencé à lancer des frappes aériennes de représailles en réponse à l’attaque du Hamas le 7 octobre.

La zone illustrée est l’une des trois directions dans lesquelles les chars israéliens et d’autres véhicules se sont déplacés vers la ville de Gaza, la plus grande ville de Gaza. Des files de véhicules blindés ont été aperçues sur la route principale allant du nord au sud de Gaza, ainsi que dans le coin nord-est de la bande, à Beit Hanoun.

Mais les forces israéliennes ont évité les combats directs dans la ville de Gaza, la plus grande ville, choisissant plutôt de rester à la périphérie de la ville pour retarder les combats les plus dangereux et garder ouvertes les options militaires.

À Al Karama, champs et bâtiments ont été rasés ces neuf derniers jours.

Les terres agricoles détruites ont été utilisées pour rassembler des dizaines de véhicules blindés. De nombreuses traces de chars donnent une idée de la manière dont ils se déplacent dans la zone.

Plus au sud, les images montrent une série de bâtiments qui ont été détruits, ainsi que des cratères supplémentaires et des véhicules militaires.