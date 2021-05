Des images saisissantes montrent des éclairs explosifs à travers le ciel océanique par un photographe chasseur de tempêtes

CES images saisissantes montrent des éclairs explosifs tirant dans l’océan Pacifique et à travers des paysages désertiques.

Le photographe chasseur de tempêtes Will Eades, 34 ans, a capturé plusieurs images à couper le souffle de tempêtes en Australie et aux États-Unis.

Des fourches d’éclairage ont frappé l’océan Pacifique Crédits: Will Eades

Will Eades a capturé cet orage en avril Crédits: Will Eades

Des photos des tempêtes ont été prises au large de Port Macquarie en Nouvelle-Galles du Sud Crédits: Will Eades

Cette superbolt a été prise dans l’état américain du Montana en 2018 Crédits: Will Eades

Le photographe amateur a remporté plusieurs concours d’organisations telles que le Bureau de météorologie et l’Organisation météorologique mondiale.

«J’ai toujours été fan de la nature, et après avoir été témoin de moments incroyables dans ma jeunesse, je savais que je voulais capturer ces moments avec une caméra», a-t-il déclaré à MailOnline.

De nombreuses images d’éclairage étonnantes de Will ont été photographiées au large du point chaud de la tempête Port Macquarie.

Selon Will, cette tempête, dans le Dakota du Nord, « déversait de la grêle à moins de cinq cents mètres de distance » Crédits: Will Eades

« Cette tempête avait l’air tout simplement magique sous un ciel étoilé », a déclaré Will à propos de la photo qu’il a prise dans le Montana Crédits: Will Eades

Il parvient à capter la foudre en « poursuivant chaque coup sur le radar » ce qui lui permet de ne pas rater « même l’orage le plus éloigné ».

Bien que la zone soit connue comme un point chaud de tempête, il existe des conditions similaires le long de la côte est de l’Australie et d’autres régions du pays, ce qui rend plus difficile de prédire où la prochaine tempête se posera.

Cette image a valu à Will le prix finaliste des Australian Photography Awards Crédits: Will Eades

La tempête australienne a été capturée au large de Port Macquarie le 20 décembre 2018 Crédits: Will Eades

«La plupart de mes prises de vue ont été réalisées grâce à un mélange de vérification des prévisions météorologiques et d’observation du radar», a-t-il déclaré.

« C’est très facile aujourd’hui avec les smartphones et les applications météo. »

Les clichés incroyables de Will sont disponibles à l’achat sur son site Web et vous pouvez également y trouver des tutoriels sur la façon de «capturer le moment décisif».

Pour les débutants, le photographe a donné quelques conseils utiles.

« Arrivez tôt et tirez sur la tempête en approche, et ne tirez pas quand la tempête est presque au-dessus de votre tête – c’est beaucoup trop dangereux », a-t-il déclaré.

«Je vise à cadrer la scène pour mettre en valeur le sujet – si c’est la foudre, j’essaierai de me rapprocher le plus possible avec une focale plus longue.

« Si c’est un énorme front de tempête, je vais aller beaucoup plus loin avec ma sélection d’objectifs pour tout intégrer. »

« Des couleurs et une structure magnifiques sur cette tempête dans le Montana », a déclaré Will à propos de son image sur Instagram Crédits: Will Eades

Will a dit à propos de cette photographie – « Quarante minutes à prendre des photos de cette scène et ensuite tout aligné pendant une fraction de seconde » Crédits: Will Eades