Des images saisissantes capturant le « ventre sombre de l’Amérique »

Le légendaire photographe policier Arthur Fellig, communément appelé Weegee, est né en Ukraine en 1899, décédé à New York en 1968 et est l’un des photographes les plus emblématiques du XXe siècle. Son travail n’est cependant pas relégué au passé. Selon Clément Chéroux, commissaire de la prochaine rétrospective Weegee à l’International Center of Photography de New York, ses photos offrent un regard unique sur la psyché américaine et sa fascination pour le crime. « La culture américaine du spectacle a ce côté sombre et miteux », ajoute Elisabeth Sherman, directrice des expositions de l’ICP. « Cela provoque bon nombre des problèmes sociaux et politiques auxquels nous étions confrontés à l’époque et auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui. »