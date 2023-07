Des images réconfortantes voient David Beckham demander à la star anglaise Alessia Russo son autographe pour sa fille Harper

Le superbe but d’Alessia Russo en talonnade à l’Euro 2022 lui a valu une renommée mondiale, même dans la famille Beckham.

L’attaquant d’Angleterre et d’Arsenal a joué un rôle important dans le retour du football à la maison l’été dernier alors que les Lionnes ont remporté le Championnat d’Europe et chercheront à faire de même lors de la Coupe du monde cette année.

2 Russo s’est assis avec Beckham avant le tournoi 1 crédit

2 Elle était ravie du soutien de sa fille 1 crédit

Elle sera soutenue par la famille de l’ancien capitaine masculin David Beckham, et en particulier sa fille, Harper.

Les deux stars anglaises talismaniques se sont assises pour discuter avant que les choses ne commencent en Australie et en Nouvelle-Zélande, et Russo tenait à vérifier le plus jeune de Beckham.

Interrogé par Russo si Harper attendait le tournoi avec impatience, le propriétaire de l’Inter Miami a répondu avec joie.

« Oh mon Dieu, elle est tellement excitée par la Coupe du monde », a-t-il déclaré.

« De toute évidence, la conversation de ce matin portait sur ma rencontre avec vous et votre autographe, bien sûr, ce que je dois faire après, d’ailleurs.

« Mais pour que vous inspiriez une nouvelle génération de footballeurs, garçons, filles et que vous inspiriez également ma fille, je tiens à vous remercier pour cela.

Offrant quelques conseils à Russo, Beckham a ajouté: « Profitez-en car ce sera le moment le plus incroyable de votre vie en Australie et en Nouvelle-Zélande et sachez simplement que vous avez toute une nation derrière vous, qui vous soutient. »

Russo a répondu: « C’est tellement agréable à entendre, ce sont les histoires qui font que tout en vaut la peine. »