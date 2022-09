Des images récemment divulguées du Motorola Razr 2022 suggèrent que la sortie sur les marchés occidentaux est imminente

Après avoir annoncé un nouveau Motorola Razr 2022 le mois dernier, nous nous demandions si le nouveau clapet pliable serait disponible en dehors de la Chine. Maintenant, grâce à de nouveaux rendus divulgués avec l’aimable autorisation de @evleaksnous avons des preuves qu’une sortie mondiale en dehors de la Chine pourrait être imminente.

razr 2022 pic.twitter.com/gAplI1RRoX – Evan Blass (@evleaks) 20 septembre 2022

Le matériel promotionnel du Motorola Razr qui a accompagné son lancement le mois dernier ne montrait que le contenu des écrans en chinois. Ces rendus montrent beaucoup de texte en anglais – ceux-ci pourraient être destinés à être affichés sur le site mondial de Motorola.

Bien que certains points de vente aient émis l’hypothèse qu’une sortie aux États-Unis pourrait être possible, ces images ne l’indiquent pas exactement en tant que telle. Nous ne voyons aucune mention d’un opérateur américain dans aucune des images, et l’une des images montre un écran avec WhatsApp ouvert – qui est plus populaire sur les marchés en dehors des États-Unis. Pourtant, si vous zoomez de près sur le chat WhatsApp, la conversation mentionne Portland et “l’état” qui fait probablement référence à l’Oregon – aux États-Unis.

Fait intéressant, l’heure et la date sur toutes les captures d’écran sont 11h35 le mardi 3 avril. Bien que cela coïncide avec mon anniversaire (oui, vraiment), le 3 avril ne tombe pas un mardi avant 2029. Après une enquête plus approfondie, cependant , le mardi 3 avril 1973, était le jour où un ingénieur de Motorola a passé son premier appel téléphonique à l’aide d’un DynaTAC – prototype du premier téléphone portable portable.

Le mois dernier, Motorola a annoncé le Razr 2022, offrant des améliorations intéressantes par rapport à son prédécesseur. Il dispose d’un nouveau panneau OLED avec une charnière améliorée qui se ferme complètement et prend en charge le taux de rafraîchissement HDR10 + et 144 Hz. De plus, il y a maintenant une caméra selfie perforée au lieu d’une encoche.

Il y a un capteur de caméra principal de 50MP avec OIS et un ultra large de 13MP, mais la vraie mise à niveau ici est l’ajout d’un chipset Snapdragon 8+ Gen 1 (Motorola utilisait des puces de la série Snapdragon 7XX sur les modèles précédents). Le Razr 2022 est déjà disponible à la vente en Chine à partir de 5 999 CNY (~ 856 $). Aucun autre prix ou disponibilité sur le marché n’a encore été confirmé par Motorola.

La source