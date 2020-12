Les léopards de l’Amour sont l’une des sous-espèces de léopards les plus rares. Ceux-ci sont originaires de la région de Primorye du sud-est de la Russie et du nord de la Chine, et seule une poignée d’entre eux sont encore en vie aujourd’hui. Ce gros chat très rare a été récemment repéré à la caméra et a laissé sa trace odorante dans la neige. Pour rendre les choses plus intéressantes, un autre léopard de l’Amour a été attrapé qui a également capté l’odeur.

Susanta Nanda, une représentante du Service indien des forêts, a publié le clip sur Twitter, en écrivant que la vidéo venait de Russie. Il a dit à ses partisans que le léopard mâle roulait dans la neige pour laisser son odeur. Peu de temps après, une femelle léopard capte l’odeur et vous pouvez la voir renifler les arbres au même endroit. Nanda a déclaré qu’une caméra de remorquage avait capturé l’épisode entier de l’Extrême-Orient de la Russie.

Sa légende disait: « L’amour dans la neige. Une caméra de remorquage dans l’Extrême-Orient russe a attrapé un léopard de l’Amour mâle qui a laissé une trace odorante en roulant dans la neige. Bientôt une femelle vient » lire « le message. Incroyable. parmi les félins les plus rares du monde, moins de 100 vivent à l’état sauvage »(sic).

Depuis que la vidéo a été publiée plus tôt dans la journée, elle a été visionnée plus de 5 000 fois sur le seul site de micro-blogging. De nombreux utilisateurs de Twitter ont décrit à quel point le léopard était mignon. Certains ont également commenté l’état de danger des félins.

Puisqu’un deuxième léopard a détecté la marque olfactive, on peut s’attendre à ce que le premier animal ait utilisé le parfum pour annoncer qu’il était prêt à s’accoupler.

Puisqu’il y a environ 100 léopards de l’Amour sur la planète aujourd’hui, cette espèce est l’une des espèces de léopards les plus rares, sinon la plus rare. Il y a quelques jours à peine, un ancien léopard de l’amour est mort dans un zoo de Floride (https://news.wjct.org/post/nicolai-elderly-amur-leopard-dies-jacksonville-zoo). Bien que la durée de vie moyenne de ces grands félins se situe entre 10 et 15 ans, Nikolai, le léopard de l’Amour récemment décédé, avait 19 ans et souffrait de diverses conditions.