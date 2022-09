Des images rares capturent un petit tigre noir errant avec sa mère dans la nature

Susanta Nanda, agente du Service forestier indien (IFS), a partagé une vidéo d’un petit tigre noir errant dans la nature sous la protection de sa mère. La vidéo semble être capturée la nuit par une caméra cachée. Dans les images rares, un petit tigre noir se rapproche de la caméra, tandis que sa mère suit le petit. Au départ, les deux peuvent être vus marchant vers la caméra. Cependant, quelques instants plus tard, ils sortent du cadre.

Tout en partageant la vidéo en ligne, l’officier de l’IFS a déclaré que le repérage d’un bébé tigre noir est extrêmement rare. Il a tweeté : « Je suis sûr que vous n’avez pas dû voir le clip d’un petit tigre noir avec sa mère dans la nature. L’abundisme est une variante de la pigmentation, identifiable par des rayures agrandies recouvrant une grande partie du corps du tigre le faisant apparaître mélanique. Certains l’appellent aussi pseudomélanisme. Regardez le clip viral ci-dessous :

Pour ceux qui ne le savent pas, le pseudomélanisme est un trait génétique inhabituel trouvé chez les tigres dont les rayures épaisses sont regroupées de telle sorte que leur peau brun orangé est à peine visible entre les rayures. Ce phénomène couvre une plus grande partie du corps de l’animal avec des rayures noires. Le pseudomélanisme a été repéré chez les tigres de Simlipal, Odisha, et une équipe de scientifiques a mené des recherches pour étudier leur rare mystère génétique.

Selon Civils Daily, les tigres ont un motif de rayures sombres distinctif sur un fond clair qui est souvent doré, brun orangé ou blanc. Mais après avoir repéré une variante de motif rare, qui se distinguait par des rayures élargies et fusionnées, les chercheurs l’ont nommée pseudomélanisme. Le phénomène est différent du vrai mélanisme et est reconnu comme une condition dans laquelle un dépôt inhabituellement élevé de mélanine provoque une pigmentation plus foncée.

En quelques heures, la vidéo virale partagée par le bureau de l’IFS a attiré l’attention sur le site de micro-blogging. En répondant à la vidéo, un utilisateur a dit : « C’est bien ! Il peut très bien se camoufler à mesure qu’il grandit.

Pendant ce temps, un internaute curieux a demandé: “Une raison spécifique pour laquelle on le trouve principalement à Odisha?”

Le clip a amassé plus de 6 000 vues et des centaines de likes sur les réseaux sociaux.

