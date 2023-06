Des images promotionnelles de la série Samsung Galaxy Tab S9 émergent

Selon les rumeurs, la série Samsung Galaxy Tab S9 serait lancée aux côtés des Galaxy Z Fold5 et Z Flip5 au cours de la dernière semaine de juillet et nous avons maintenant des images promotionnelles d’apparence officielle qui confirment leur conception.







Affiche de la série Galaxy Tab S9

Les nouveaux teasers montrent les trois membres de la série Galaxy Tab S9 avec la Tab S9, la Tab S9+ et la Tab S9 Ultra. Les documents de marketing semblent impliquer une cote de résistance à l’eau. Sur la base de rumeurs précédentes, la série Tab S9 sera résistante à l’eau et à la poussière IP67, ce qui serait un ajout majeur pour la série Tab S. La deuxième image promotionnelle montre la Tab S9 à côté de la Galaxy Watch 5 et de la Z Flip5.







Galaxy Tab S9 Ultra aux côtés de Galaxy Watch 6 et Z Flip5

Sur la base des rumeurs les plus récentes, la série Galaxy Tab S9 sera équipée du chipset Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy avec jusqu’à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage sur le modèle Ultra. Le plus grand membre de la série Tab S9 devrait comporter un grand écran AMOLED de 14,6 pouces (120 Hz, 2 960 x 1 848 px) avec une découpe à encoche abritant deux caméras frontales de 13 MP. Il est également susceptible de comporter une batterie de 11 200 mAh avec des vitesses de charge de 45 W.

Source (tweeter)