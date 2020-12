Des selfies racés censés montrer la maîtresse du roi de Thaïlande sont apparus en ligne après que ses rivaux auraient divulgué plus de 1400 images à des militants anti-monarchiques.

Les photos montreraient la « noble épouse royale » du monarque milliardaire Sineenat Wongvajirapakdi, qui est revenue dans le giron royal après avoir été radicalement expulsée et emprisonnée l’année dernière.

Pavin Chachavalpongpun, un éminent critique royal basé au Japon, a déclaré à MailOnline qu’il avait envoyé anonymement les images sur une carte SD avec une lettre affirmant qu’elles avaient été piratées depuis le téléphone de Sineenat alors qu’elle était en prison.

Soupçonnant qu’ils ont été envoyés par les rivaux de Sineenat, peut-être des alliés de l’épouse officielle du roi, la reine Suthida, essayant de « saboter » son retour à la cour royale, Pavin dit qu’il a partagé certaines des photos afin de « montrer l’autre côté de la monarchie » .

Certaines des images prétendent montrer l’épouse complètement nue, mais Pavin a choisi de ne pas publier ces photos. D’autres la montrent en train de dénuder ses aisselles.

Les mêmes photos, apparemment prises entre 2012 et 2014, ont également été envoyées à d’autres critiques royaux en dehors de la Thaïlande.

Des images divulguées en ligne prétendent montrer des selfies pris par Sineenat Wongvajirapakdi, l’épouse du roi thaïlandais, dans le cadre d’un trésor de plus de 1000 photos envoyées aux critiques royaux

La plupart des images envoyées de manière anonyme aux critiques de la monarchie thaïlandaise étaient des selfies, dont certains auraient été pris dans la salle de bain ou la voiture de Sineenat

Pavin a déclaré avoir reçu l’enveloppe anonyme fin août, timbrée en France et contenant une carte SD sur laquelle les photos étaient stockées.

Presque toutes les photos étaient des selfies, a-t-il déclaré, certaines prises dans sa salle de bain ou dans sa voiture – certaines la montrant « complètement nue » et montrant « tout ce que vous pouvez imaginer ».

Parmi les photos qui ont fait leur chemin sur le Web, il y en a des dizaines qui prétendent être la femme de 35 ans posant avec ses aisselles dénudées à la caméra.

Dans d’autres, la lentille est dirigée sous un angle aigu pour présenter une vue du décolleté de la femme, tandis que ses mamelons sont recouverts d’émojis soigneusement placés.

Dans une lettre non signée, l’expéditeur a décrit les photos comme des fichiers top-secrets piratés sur le téléphone de Sineenat après sa confiscation après son arrestation en octobre 2019 et son expulsion par le roi Maha Vajiralongkorn.

Pavin a suggéré que le prétendu pirate informatique aurait peut-être « attendu le moment pour le divulguer », affirmant qu’il était « assez opportun » qu’ils soient arrivés en août au moment où Sineenat était libéré et réhabilité.

« Il est difficile de croire que c’est une coïncidence », a déclaré Pavin, suggérant que la fuite pourrait provenir de l’entourage de la reine.

La cache de photos, apparemment prise entre 2012 et 2014, aurait été extraite du téléphone de l’épouse royale alors qu’elle était en prison.

Un critique royal en exil a déclaré avoir reçu anonymement ces photos, et d’autres beaucoup plus explicites, sur une carte SD en août de cette année.

Les accusations d’avoir tenté de saper la reine ont été la cause de la chute de Sineenat l’année dernière lorsqu’elle a été déchue de tous ses titres et emprisonnée.

Pavin a déclaré que la lettre indiquait qu’il existait davantage de fichiers de ce type, l’expéditeur ne demandant pas d’argent mais demandant seulement qu’ils ne soient pas identifiés. Mais «Je ne sais pas qui demande», a déclaré Pavin.

Pavin et le journaliste britannique Andreq MacGregor Marshall, qui ont également reçu les photos, ont tous deux été nommés personae non gratifiés par le gouvernement thaïlandais en 2017, ce qui, selon Pavin, était la raison pour laquelle les expéditeurs l’ont recherché.

Pavin, auto-exilé, a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de publier l’une des photos explicites, mais partageait certaines des autres afin de « déconstruire l’image de la monarchie ».

‘Pendant longtemps, la monarchie a vécu [its] bonne image dans le cadre de la propagande, cela montre l’autre côté de la monarchie », a-t-il déclaré.

MacGregor Marshall, qui n’a publié aucune des 1443 images qu’il a dit avoir reçues, a déclaré dans un message sur les réseaux sociaux que ils ont montré une «lutte de pouvoir horrible» dans la monarchie thaïlandaise.

« Il semble probable qu’elle ait pris ces photographies explicites d’elle-même pour les envoyer à Vajiralongkorn … et que les images de Koi [Ms Sineenat’s nickname] ont été divulgués dans le but de saboter son retour en tant qu’épouse de Vajiralongkorn », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que la lettre qui lui avait été envoyée contenait une fausse adresse de retour qui appartenait vraiment à une agence de renseignement en Allemagne, où le roi passe une grande partie de son temps.

Le roi de Thaïlande Maha Vajiralongkorn pose avec l’époux noble royal Sineenat Bilaskalayani, également connu sous le nom de Sineenat Wongvajirapakdi, dans son bureau royal le 26 août 2019

Expérience: Sineenat avait suivi une formation de pilote en Thaïlande et à l’étranger, a servi dans l’unité des gardes du corps royaux du roi et a reçu en 2019 le grade de major-général

Le roi de Thaïlande Maha Vajiralongkorn s’entretient avec la princesse Bajrakitiyabha Mahidol (deuxième à gauche) alors qu’ils s’assoient avec la reine Suthida (à droite) et la noble épouse royale Sineenat Wongvajirapakdi (à gauche) dans une voiturette de golf à Bangkok au début du mois

Sineenat, un ancien garde du corps royal, a reçu le titre d’époux royal à l’occasion du 67e anniversaire du roi en juillet dernier.

C’était la première fois en près d’un siècle qu’un monarque thaïlandais prenait un époux, après que le roi eut épousé sa quatrième épouse la reine Suthida plus tôt en 2019.

La reine Suthida, 42 ans, et Mme Sineenat ont été officiers supérieurs dans les unités de sécurité du palais.

Mais en octobre dernier, moins de trois mois après avoir fait de Sineenat son épouse royale, le roi a émis un ordre annulant la nomination.

Dans une déclaration, il l’a accusée d’avoir mal agi en cherchant activement à bloquer la nomination de Suthida en tant que reine afin de prendre le poste elle-même, et en disant que lorsqu’elle n’a pas réussi à bloquer Suthida, ses « ambitions et aspirations » l’ont amenée à continuer à chercher des moyens pour se promouvoir.

Le roi de Thaïlande Maha Vajiralongkorn et la reine Suthida lors de leur cérémonie de mariage à Bangkok en mai de l’année dernière. Selon la tradition, le roi a un statut semi-divin et doit être assis plus haut que ceux qui l’entourent

Le Royal Noble Consort de Thaïlande Sineenat Wongvajirapakdi assiste à une veillée aux chandelles pour se souvenir de l’anniversaire du défunt roi de Thaïlande Bhumibol Adulyadej, à l’extérieur du Grand Palais à Bangkok, Thaïlande, le 5 décembre 2020

Puis, en août de cette année, la Royal Gazette a rapporté que Sineenat n’était entachée d’aucun acte répréhensible et que le dossier ne devrait pas montrer qu’elle avait jamais perdu ses privilèges.

Il est venu dans une période politique tendue au cours de laquelle la Thaïlande a vu un nombre sans précédent de manifestations réclamant une réforme de la monarchie.

Sineenat a été vu comme un « outil de relations publiques » permettant au roi de retrouver sa popularité récemment et rencontre souvent seuls les partisans royalistes.

Sa chute avait été particulièrement stupéfiante car seulement deux mois plus tôt, un site Web du palais avait publié des dizaines de photos d’elle et du roi, certaines dans des décors formels et d’autres dans des poses nettement décontractées, telles que la participation au vol, au tir et au parachutisme.

D’autres l’ont montrée avec le roi se tenant la main, des photos inhabituellement intimes pour les membres de la famille royale.

Suthida était auparavant hôtesse de l’air chez Thai Airways, tandis que Sineenat était infirmière de l’armée.

Le roi de 68 ans a sept enfants de trois mariages précédents, qui se sont tous terminés par un divorce.