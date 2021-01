Nous sommes à quelques jours de l’événement Galaxy S21 Unpacked et les pages officielles et les documents de presse sont prêts à être diffusés – et, bien sûr, certains d’entre eux ont fui. Commençons par «ce qu’il y a dans la boîte», dont la réponse est simplement le téléphone, en gros.







Contenu de l’emballage de vente au détail Galaxy S21: câble USB-C, broche d’éjection et guide rapide

Vous obtenez un câble USB-C pour les données et le chargement, un outil d’éjection de carte SIM et un guide de démarrage rapide. Mais pas de chargeur, pas de casque. Vraisemblablement, le câble est de C à C, vous feriez donc mieux d’avoir un adaptateur compatible. Et si vous envisagez d’utiliser un casque filaire, vous feriez mieux d’avoir déjà un casque USB-C ou un adaptateur 3,5 mm. Notez que certains pays ont des lois locales qui exigent que des adaptateurs et même des casques soient inclus avec les nouveaux téléphones, mais les utilisateurs dans la plupart des pays du monde devront apporter les leurs.

Ensuite, quelques images de mise en évidence des fonctionnalités. On annonce le «nouveau système d’objectif à double zoom» sur un téléphone qui semble être un Galaxy S21 ou S21 +. Ce qui est étrange car on s’attend à ce que ces deux-là aient essentiellement le même système de caméra que le S20 / S20 + avec un seul zoom. Cela fait peut-être référence à la fusion d’images avec l’appareil photo principal.







Galaxy S21 / S21 +: « Système d’objectif à double zoom » • Photos 64 MP

L’image suivante se concentre sur le module 64MP, qui est celui qui effectuera le zoom. Pour rappel, le capteur 64MP du S20 avait un arrangement de sous-pixels Bayer approprié au lieu de Quad Bayer. Cela a permis d’obtenir des photos en pleine résolution de meilleure qualité sans zoom.







512 Go de stockage pour le Galaxy S21 Ultra • 256 Go pour le S21 / S21 +

Les deux images suivantes concernent le stockage. Le Galaxy S21 Ultra aura une option de 512 Go (avec 16 Go de RAM). Les deux autres modèles S21 atteindront probablement 256 Go (et ils n’obtiennent pas de slot microSD, contrairement à l’Ultra).

Ensuite, des images qui se vantent de la vitesse de la 5G et de la qualité de la caméra dans l’obscurité. Et, bien sûr, les téléphones seront résistants à la poussière et à l’eau. Ils le sont depuis le S5.









Caractéristiques du Galaxy S21: 5G • mode appareil photo à faible éclairage • résistance à la poussière et à l’eau

Pour plus de détails sur ce qui se passe ce jeudi, consultez notre article à quoi s’attendre.

Source 1 (en allemand) | Source 2