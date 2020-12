La semaine dernière, nous avons vu des rendus non officiels montrant les quatre options de couleur du Samsung Galaxy S21 et du Galaxy S21 +. Celles-ci n’étaient pas exactes à 100%, cependant, les images officielles découvertes par WinFuture faire un bien meilleur travail en montrant les teintes du panneau arrière et du cadre métallique (qui se fond dans la bosse de la caméra).











Samsung Galaxy S21 (images officielles divulguées)

Les vidéos officielles divulguées ont suscité un certain enthousiasme avec la palette de couleurs à deux tons. C’est le plus visible sur la version Violet. Le blanc est plus sobre avec un dos blanc et un cadre argenté. Les coloris rose et gris foncé utilisent une seule teinte pour leurs cadres et leurs panneaux arrière.

Voici un meilleur aperçu de la façon dont le cadre métallique du téléphone coule vers l’arrière pour fusionner avec la bosse de la caméra.

En ce qui concerne la conception des S21 et S21 +, l’un n’est essentiellement qu’une version plus grande de l’autre. Une autre différence est que le Galaxy S21 devrait avoir un dos en plastique tandis que les téléphones Plus et Ultra continueront à utiliser des panneaux de verre.











Samsung Galaxy S21 (à gauche) • Samsung Galaxy S21 + (à droite)

La série S21 devrait coûter autant que la génération S20, mais sera lancée plus tôt que d’habitude, en janvier. Certains détails sur l’appareil photo des S21 et S21 + sont apparus, mais la plupart des rumeurs jusqu’à présent se sont concentrées sur le modèle Ultra.

Source (en allemand)