Cela fait 21 ans que la ville de New York a été dévastée par une tragédie qui a gravé des images horribles dans l’esprit des Américains et des gens du monde entier.

Étant donné que les attentats du 11 septembre ont frappé l’un des endroits les plus photographiés au monde, chaque aspect de la tragédie de Manhattan a été filmé.

D’innombrables images capturées au moment où le deuxième avion a percuté la tour sud du World Trade Center le 11 septembre 2001 Crédit : AP

Les New-Yorkais ont été choqués d’avoir été témoins de l’attaque terroriste en temps réel Crédit : AP

Les premiers intervenants se sont immédiatement mis au travail pour aider les victimes, même s’ils avaient du mal à comprendre ce qui se passait Crédit : AP

Depuis le moment où le premier avion détourné a heurté la tour nord, jusqu’aux premières images de la nouvelle ligne d’horizon de Manhattan après l’effondrement des deux tours, les photojournalistes, les touristes et les autorités ont tout documenté.

Ces photos de la journée montrent l’horreur sous tous les angles – sur les visages des New-Yorkais alors qu’ils regardaient l’impensable se dérouler, l’angoisse des premiers intervenants alors qu’ils luttaient pour comprendre ce qui se passait et les victimes coincées à l’intérieur des tours face à l’horrible choix de la façon de mourir.

Ils montrent la dévastation dans les rues du bas de Manhattan alors que la poussière et les morceaux des tours tombaient du ciel.

Mais ils montrent également la solidarité que les New-Yorkais ont montrée les uns envers les autres, réconfortant les étrangers et aidant de toutes les manières possibles.

Les images montrent l’horreur sur les visages des New-Yorkais alors qu’ils regardaient l’impensable se dérouler Crédit : AP

L’air était rempli de fumée à des kilomètres du World Trade Center Crédit : AP

Au milieu du chaos et de la peur, les New-Yorkais ont toujours fait preuve de solidarité les uns avec les autres Crédit : AP

Ce jour-là, 2 996 personnes ont perdu la vie entre les attentats du Pentagone à Washington, du World Trade Center à New York et du vol 93 abattu, qui s’est écrasé en Pennsylvanie.

En plus de près de 3 000 morts, 25 000 autres ont été blessés.

Deux avions – le vol 11 d’American Airlines et le vol 75 d’United Airlines – se sont écrasés sur les tours nord et sud du complexe du World Trade Center tandis que le vol 77 d’American Airlines s’est écrasé sur le mur ouest du Pentagone et le vol 93 d’United Airlines s’est écrasé dans un champ de Pennsylvanie.

Un quatrième, le vol 93 de United Airlines, était un vol intérieur prévu pour relier le New Jersey à San Francisco.

Cela aussi a été détourné peu de temps après le décollage, cependant, les actions courageuses de 40 civils à bord de l’avion qui ont riposté contre les terroristes ont entraîné l’écrasement de l’avion dans un champ du comté de Somerset.

Les 44 passagers, y compris les quatre pirates de l’air, ont été tués, mais les actions des personnes à bord ont empêché le vol d’atteindre sa cible.

À ce jour, les experts ne sont toujours pas sûrs de sa cible, mais beaucoup supposent qu’il s’agissait soit de la Maison Blanche, soit du Capitole des États-Unis.

Plus de 20 ans plus tard, les victimes de l’attaque continuent d’être identifiées grâce à des tests ADN.

Les tours du World Trade Center faisaient partie d’un complexe de sept bâtiments, qui ont tous été détruits lors de l’effondrement des gratte-ciel.

Après l’effondrement du World Trade Center, les gens ont commencé à appeler le site Ground Zero avant qu’il ne soit changé en 2014 en One World Trade Center par le maire de New York, Michael Bloomberg.

Parmi les nombreuses histoires déchirantes de l’époque, il y a celle du chef des pompiers Jay Jonas, qui tentait désespérément de sauver une femme terrifiée du World Trade Center lorsqu’une des tours jumelles s’est effondrée sur lui.

Se rappelant avoir sorti sa tête des décombres, il a déclaré: «J’ai levé les yeux et j’ai pu voir un éclat de ciel bleu.

“J’ai dit, ‘Les gars, il y avait 106 étages au-dessus de nos têtes – maintenant je vois le soleil. Je pense que nous sommes au sommet du World Trade Center ».

« Je ne pouvais pas croire ce que je voyais. J’ai vu ce qui restait de la façade de l’extérieur du World Trade Center. C’était étrange.

« On pouvait voir de la fumée et un vaste champ de décombres. On aurait dit que nous venions de nous faire bombarder.

Les personnes piégées à l’intérieur des tours ont été confrontées à un choix horrible Crédit : AP

De nombreux navetteurs étaient encore en route pour le travail lorsque les tours jumelles ont été frappées par les avions détournés Crédit : AP

Près de 3 000 personnes ont perdu la vie et de nombreux restes restent encore non identifiés Crédit : AP

La dévastation dans les rues du bas de Manhattan était sans précédent alors que la poussière et les morceaux des tours tombaient du ciel Crédit : AP

Pas moins de 25 000 personnes ont été blessées à la suite de l’attaque terroriste Crédit : AP

L’horizon de Manhattan a changé à jamais après l’effondrement des deux tours Crédit : AP