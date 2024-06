Des images montrent une tribu qui peut nager sous l’eau pendant 5 heures par jour après avoir développé un « gène mutant »

Si je vous demandais quel organe était le plus gros chez une tribu de personnes qui, pendant des années, ont passé des heures chaque jour à plonger sous l’eau au point que leur capacité pulmonaire est incroyable, vous devineriez probablement que c’étaient les poumons.

Cependant, les Bajau qui vivent en Indonésie, en Malaisie et aux Philippines sont en réalité mieux dotés en matière de rate.

Depuis près de 1 000 ans, ils plongent dans la mer, vivant de la nature sous-marine en pratiquant la pêche sous-marine et en ramassant des coquillages.

Une étude sur les Bajau a révélé qu’ils possèdent un « gène muté » sous la forme de PDE10A, qui est en corrélation avec une taille de rate plus grande qui les aide à rester sous l’eau plus longtemps.

Les Bajau peuvent passer des heures chaque jour à nager sous l’eau et retenir leur souffle pendant plusieurs minutes à la fois tout en étant capables de plonger à des profondeurs incroyables.

Melissa Ilardo, de l’Université de Copenhague, l’un des auteurs de l’étude sur les Bajau, a déclaré à la BBC À l’intérieur de la science programme : « Pendant peut-être des milliers d’années, [they] vivent sur des bateaux-maisons, voyagent d’un endroit à l’autre dans les eaux de l’Asie du Sud-Est et ne visitent les terres qu’occasionnellement. Donc tout ce dont ils ont besoin, ils les obtiennent de la mer.

Plongant avec des lunettes de bois et des poids autour de leurs déchets, les Bajau vivent depuis d’innombrables générations des produits de la mer. (BBC mondiale/YouTube)

« Lorsqu’ils plongent de manière traditionnelle, ils plongent à plusieurs reprises pendant environ huit heures par jour, passant environ 60 pour cent de leur temps sous l’eau. Cela peut donc durer de 30 secondes à plusieurs minutes, mais ils plongent à des profondeurs de plus de 70 m.

C’est assez incroyable, mais vous vous demandez peut-être encore ce qu’un gène muté qui vous donne une rate plus grande a à voir avec la capacité d’un humain à nager sous l’eau pendant de plus longues périodes à la fois.

Lorsque vous retenez votre souffle et que vous vous plongez dans l’eau, cela déclenche une réaction de plongée, et vous pouvez le faire vous-même simplement en plongeant votre visage dans l’eau froide.

Le déclenchement de cette réponse ralentit votre fréquence cardiaque et réduit la taille des vaisseaux sanguins de vos extrémités afin de préserver l’approvisionnement de vos organes vitaux.

C’est là qu’intervient la rate, car elle se contracte en raison de la réponse de la plongée et Ilardo a déclaré qu’elle était comme « un réservoir de globules rouges oxygénés » qui fonctionne « comme une bouteille de plongée biologique ».

Ils sont tellement connectés à la mer que leur rate est plus grosse, mais malheureusement, ils sont aussi des témoins directs des dommages causés à notre environnement sous-marin. (BBC mondiale/YouTube)

En fait, son étude sur les Bajau a révélé qu’ils avaient une rate environ 50 % plus grande que celle de leurs voisins.

Malheureusement, une vie si étroitement liée à la mer signifie également qu’ils ont été parmi les plus touchés par le changement climatique et la dévastation écologique des océans, car ils sont souvent les premiers à souffrir des problèmes marins.

Les récifs coralliens endommagés ont affecté leur mode de vie et ils ont vu beaucoup moins de poissons dans la mer, ce qui constitue un danger majeur pour les personnes qui, pendant des siècles, ont cultivé les richesses de l’océan.

On craint également que leur culture souffre d’autres manières en raison de la pollution du plastique.

Santarawi Lalisan, un ancien homme d’État de la tribu, a déclaré à Giuseppe du Projet Happiness que leur culture était en train de mourir à cause des méthodes occidentales.

Il a déclaré : « Beaucoup de plastique est arrivé ici parce qu’aujourd’hui les Badjao vont au supermarché et ici ils utilisent du plastique et non plus du papier. Dans le passé, les Badjao n’utilisaient que du papier pour acheter quelque chose. »

Crédit image en vedette : BBC Global/YouTube

Sujets : Actualités mondiales, Environnement, Science