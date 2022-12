Des images montrent un moment où une énorme avalanche en Autriche frappe des skieurs qui ont survécu malgré leur enfouissement sous la neige | Nouvelles du monde

Des images dramatiques montrent le moment où plusieurs skieurs ont été ensevelis sous une avalanche dans les Alpes autrichiennes le jour de Noël.

Environ 200 personnes et huit hélicoptères ont été impliqués dans une opération de recherche et de sauvetage après que l’avalanche a dévalé la montagne dans le domaine skiable de Zurs am Arlberg vers 15 heures, heure locale (14 heures, heure du Royaume-Uni), a déclaré le ministère autrichien de la Défense.

Au départ, jusqu’à 10 personnes étaient portées disparues, sur la base d’une vidéo d’un témoin.

Mais aux premières heures du lendemain de Noël, la police a révélé que seules quatre personnes avaient été enterrées après avoir été prises dans l’avalanche. Tous ont survécu, malgré leurs blessures.

L’un d’eux avait été rapidement sauvé de la neige et transporté par avion à l’hôpital d’Innsbruck avec des blessures graves.

Le les deux dernières personnes portées disparues a contacté les autorités dimanche soir et l’opération de recherche et de sauvetage a été suspendue, a rapporté lundi l’agence de presse autrichienne (APA).

Le moniteur de ski local Stefan Albrecht a capturé le moment de l’avalanche en vidéo et a déclaré qu’il n’avait “jamais vu une si grosse avalanche”.

Des secouristes se tiennent près du site d’avalanche dans l’ouest de l’Autriche



M. Albrecht a déclaré qu’il skiait avec un collègue à proximité lorsque l’avalanche a commencé.

“J’ai immédiatement décidé de faire une vidéo… mais je ne savais pas à quel point l’avalanche serait grave.”

M. Albrecht a déclaré que lui et son collègue se sont immédiatement précipités pour aider à la recherche de victimes.

Il a ajouté que les équipes de secours et les hélicoptères sont arrivés peu après.